Bryan Adams anuncia conciertos en México: ¿cuándo y dónde se presentará?

Bryan Adams regresa a México con An Evening With Bryan Adams (Harry How)

Las canciones de Bryan Adams no pasan de moda, y a sus 64 años, sigue conquistando a nuevas generaciones. Tan solo en la plataforma de Spotify suma más de 19 millones de oyentes mensuales.

El intérprete de Summer of ‘69 dio una buena noticia a sus fans mexicanos al anunciar que estará de regreso en México para ofrecer dos conciertos en 2024.

Seis años han pasado desde su último show en el país. Ahora, el cantautor canadiense volverá a tocar disfrutar en vivo sus éxitos.

La espera llegó a su fin al darse a conocer las nuevas fechas de su show An Evening With Bryan Adams, las cuales incluyen 31 nuevas presentaciones en Norteamérica, y que a nuestro país llegarán a la Arena Monterrey y la Arena CDMX.

La música de Bryan Adams ha alcanzado el puesto número uno en más de 40 países. Ha obtenido muchos premios y reconocimientos, incluidas 3 nominaciones al Premio de la Academia, 5 nominaciones al Globo de Oro, un premio Grammy y múltiples premios canadienses. premios como Compañero de la Orden de Canadá y 18 Premios Juno entre otros.

Sus canciones más recientes han sido la canción de paz What If There Were No Sides At All y dos canciones de la reciente película de Comedy Central Office Race.

También puedes leer: Este premio es por ser muy bitch: Mon Laferte

Adams coescribió toda la música y la letra de Pretty Woman: The Musical y lanzó cuatro álbumes el año pasado, incluido el nominado al Grammy So Happy It Hurts (Mejor interpretación de rock), Classic - Pt 1 y Pt 2 y sus propias versiones de Pretty Woman - The Musical. Adams está lanzando tres nuevos álbumes Live from the Royal Albert Hall, lo que hace un total de 7 álbumes en dos años.

Adicional a sus fechas en Norteamérica, Adams sumará durante 2024 diversas presentaciones a su gira en Reino Unido, Europa y Canadá. Para este gira trae de invitado a Dave Stewart (Eurythmics).

¿Cuándo se presentará en México?