El día que Mariana Ochoa recordó que Daniel Bisogno la engañó con Fran Meric

Mariana Ochoa confesó que a principios del año 2000, tuvo una relación fugaz con Daniel Bisogno. La cantante de OV7 concedió recientemente una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda sobre lo sucedido en su relación con el presentador del programa ‘Ventaneando’, quien al poco de hacerse novios, se hizo fuerte el rumor de que el hombre, estaba de amores con otra figura del medio.

¿Engañada?

La famosa admitió que aunque su romance con Daniel duró poco, ella estuvo enamorada de él, pero el también actor, la engañó con la actriz Fran Meric.

“Nunca había andado con una persona pública, Daniel es una persona divertidísima, independientemente de que la gente lo ame o lo odie por su rol y el papel que desempeña en el programa, es una gran persona, me trataba como princesa, o sea nos reíamos todo el día, es muy simpático”, expresó.

Durante la entrevista fue la propia Castañeda quien le recordó el desagradable momento donde le afirmó que efectivamente le habían sido infiel.

“Sí, me puso el cuerno, creo que nunca lo había dicho”, destacó Ochoa, confesando que se había tratado de Meric, con quien el conductor duró más de cuatro años y que, en la actualidad, se sabe que vivieron una relación algo polémica.

Opiniones de los internautas

“Ya señoras por favor está viendo qué el señor no está bien y la señora todavía anda de chismosa, a cómo quiere llamar la atención”, “Si pero ella puso los cuernos también. No es una perita en dulce también tiene lo suyo”, “Daniel está muy lejos de ser una gran persona. Por favor, no seamos ingenuos”, Por favorrrrrrrrrr, eran amigas, ella y Daniel, y no le puso el cuerno con Fran Meric, Si no con Raúl Sandoval. Jajaja”, son algunos los comentarios en redes sociales.