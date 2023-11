Expareja de Daniel Bisogno reveló cómo conoció al periodista: ¿Lo echó de su departamento?

Daniel Bisogno ha luchado día a día por su salud, estuvo al borde de la muerte debido a la rotura de la vena varicosa del esófago, lo que le provocó una fuerte pérdida de sangre, y al cabo de un tiempo fue trasladado nuevamente al hospital donde se desató un nuevo escándalo. El periodista fue tratado de una vesícula biliar considerada como un órgano con forma de pera ubicado debajo del hígado.

Cuando el estómago y los intestinos digieren los alimentos, la vesícula biliar libera bilis a través de un tubo llamado conducto biliar común, lo que ha generado diversos problemas de gran índole en la figura pública.

Nuevas polémicas

Recientemente muchas han sido las nuevas historias de amor con las que al parecer se ha refugiado el presentador. Ahora Julio Ayala, un influencer que estuvo en la vida de Bisogno confirmó que sostuvo que su relación con él se terminó y aparentemente ya no viven bajo el mismo techo. La información se dio a conocer a través del programa ‘Chisme no Like’.

“Que yo sepa no ha salido nada que hemos terminado, no hubo una terminación, solamente ya no estamos, ya siento que pasó lo que pasó y punto... No sé, se acabó y punto, siento que no tengo nada qué decir, cuando las cosas no salen, no salen y cuando algo no se da es porque viene algo nuevo y punto”, agregó la expareja de Bisogno.

¿Cómo se conocieron?

Asimismo, Julio Ayala, de origen venezolano, dijo que no tenía idea de que Bisogno fuera un presentador de televisión muy conocido en México. Daniel logró llegar a él a través de sus redes sociales.

“Para mí fue como wow, no sé quién es, ¿por qué es famoso, por qué le pedirán fotos?, yo no había visto en la televisión realmente quién era”.

Finalmente, Julio Ayala habló sobre la salud del ‘Muñeco’, de quien se dice que necesita un trasplante de hígado: “Por el momento su salud es muy buena, pero bueno, todo va bien”, añadió.