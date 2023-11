Creador de The Office desmiente reinicio de la popular serie

The Office (Agencias)

Greg Daniels, el creador de la exitosa serie de comedia “The Office”, ha puesto fin a los rumores sobre un posible reinicio de la aclamada producción televisiva.

Aunque muchos fanáticos esperaban con ansias la noticia de un regreso de la serie, Daniels ha dejado claro que no está interesado en revivir la exitosa historia.

En una reciente entrevista con The Wrap, el creador desmintió los informes que sugerían que se estaba trabajando en un reinicio de la versión estadounidense de “The Office”.

Afirmó que considera que la serie ya tuvo un cierre adecuado y que no tiene intención de recrearla con un nuevo elenco. Así mismo lo dijo:

“No me gusta pensar en nada como un reinicio, ¿sabes lo que quiero decir? Porque siento que terminamos esa historia de forma hermosa. Los personajes tuvieron un cierre.’’

Y continuó: ‘’Nunca me gustaría volver a hacer la misma serie con un reparto diferente, porque creo que tenemos el reparto más afortunado, el mejor reparto de la televisión, para hacer esa serie. Así que la idea de un reinicio no me interesa”.

¿Posible Spin-Off?

Aunque un reinicio ha sido descartado, Daniels mencionó que tiene otros planes en mente para expandir el universo de “The Office”.

“La noción de tal vez algo así como The Mandalorian es un nuevo espectáculo en el universo de Star Wars, ¿sabes lo que quiero decir? Algo así como un equipo de documentalistas haciendo un documental sobre un tema diferente”

“Eso, creo, podría ser intrigante y creativo. Pero ni siquiera sé cómo se llamaría eso. No sé si sería como un programa hermano o algo así. No sé cuál es el término. Pero no creo que ‘reboot’ sea el término apropiado”, explicó Daniels.

Aunque los fanáticos no podrán disfrutar de un reinicio de la serie original, la negativa de Greg Daniels a revivir la historia demuestra su respeto por el legado de “The Office”.

Mientras tanto, los seguidores pueden mantener la esperanza de que algún día se materialice un spin-off que brinde nuevas historias y personajes dentro del universo de esta aclamada comedia.