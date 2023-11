Ke Huy Quan revela cuál fue su reacción cuando Kevin Feige le ofreció un papel en Marvel Studios

Ke Huy Quan es dueño de una de las mejores resurrecciones de carrera que se hayan visto en los últimos años de Hollywood. El actor vietnamita inició siendo una estrella infantil con papeles en “Indiana Jones” y “Los Goonies” a mediados de los años 80, y después desapareció del mapa de la industria del séptimo arte.

Su participación en Everything Everywhere All At Once, valedora para que se ganara el Oscar a mejor actor de reparto lo puso de nuevo en la palestra mundial, demostrando que su talento se mantiene intacto.

Ke Huy Quan, haciendo el papel de Ouroboros, fue uno de los puntos más altos de la segunda temporada de Loki. Es uno de los protagonistas de la catalogada mejor serie que tiene el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Loki 2 culminó el jueves 9 de noviembre, por lo que el actor de 52 años habló con Deadline sobre su rol en la serie, que incluye una reacción emotiva cuando Kevin Feige le ofreció un papel en el MCU.

“Ahora tienes que entender que cuando volví a ser actor, unirme al MCU estaba en lo más alto de mi lista de deseos. Estaba tan emocionado que dije: ‘¿Podría ser esto?’ Yo estaba manejando. Cogí el teléfono. Y en el otro extremo escucho: ‘Hola Ke. Éste es Kevin Feige. Continuó hablando de cuánto amaba nuestra película y cuánto amaba mi actuación. Luego, finalmente dice: ‘Nos encantaría que te unieras a la familia MCU”, cuenta Ke Huy Quan sobre el llamado del CEO de Marvel Studios.

“Yo estaba conduciendo en ese momento. Empecé a llorar y ya no podía ver el camino. Le dije: ‘Kevin, ¿puedes darme dos segundos?’ Detuve el auto, lo estacioné y dije: ‘Por favor, continúa’. Él dice: ‘Tenemos este gran personaje para ti, Ouroboros. Realmente lo amo y creo que serás perfecto para interpretarlo”. Me habló de Loki . Me habló del MCU. Habló con tanta pasión y entusiasmo en su voz. Me trajo de vuelta al día en que lo conocí por primera vez en el set de X-Men cuando él era solo un productor asociado y yo era asistente del coreógrafo de acción”, destacó sobre ese momento.