Pepe Gámez denunciado ante la justicia por presunto robo a su expareja, Paula Arango

Las rupturas entre parejas son complicadas y muy difíciles. Pero lo que están viviendo Paula Arango y Pepe Gámez escala a otro nivel. La famosa empresaria colombiana denunció al actor mexicano ante las autoridades por un presunto robo, que habría sido perpetrado en 2022.

Cualquiera que sea el dueño de la verdad en este caso, tendrá los elementos suficientes para decir que esta fue su peor ruptura. De acuerdo con lo que reza un comunicado del equipo legal de Paula Arango, Pepe Gámez le habría hurtado unas joyas justo cuando terminaron y el actor estaba recogiendo sus cosas para irse a su casa.

El comunicado que publica Debate cuenta en parte como fueron los hechos, registrados en marzo del 2022.

Paula y Pepe terminaron en marzo del 2022, allí comienza la odisea. El actor se quedaba en la casa de la diseñadora los fines de semana y ella le dio chance de que recogiera las cosas que tenían y se fuera. Entonces, en ese momento, Gámez habría sustraído una caja de seguridad en la que habían diferentes objetos de mucho valor monetario.

“Ella salió a su trabajo y él se quedó para recoger sus objetos personales de la recamara. Y ahí aprovechó el momento para sustraer de una caja fuerte de seguridad objetos de alto valor económico, como son joyas de Ana Paula, muchas de ellas con incrustaciones de diamantes”, dice parte del comunicado.

“Testigos (personal doméstico) que mencionan que se encontraban en el momento y lugar de los hechos, precisando que José Gámez Ugalde (Pepe), posterior a la salida de Paula Arango, se encerró en la habitación de esta última y acto seguido, procedió a retirarse de manera pronta, con una maleta”, explican los abogados de Paula.

La denuncia se hizo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, legalmente Pepe Gámez todavía no ha sido notificado debido a que no tiene un domicilio fijo y no ha sido hallado por las autoridades.

Pepe Gámez es un actor mexicano de 39 años. Ganó reconocimiento por su participación en la versión estadounidense de La Casa de los Famosos 3. Actualmente está en pareja con Madison Anderson, ganadora de Miss Puerto Rico en 2019.