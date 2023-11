¿Belinda y Daniela Luján son amigas?

El esperado reencuentro entre Belinda y sus compañeros de ‘Amigos por Siempre’ y ‘Cómplices al Rescate’ se llevó a cabo el fin de semana pasado durante el 2000′s Pop Tour. Del momento surgieron los rumores que Daniela Luján se habría escondido en el baño para no saludar a la cantante.

El 2000′s Pop Tour se presentó en el auditorio Telmex de Guadalajara Jalisco y una de sus invitadas especiales fue la intérprete de ‘Luz sin Gravedad’.

A pesar de que muchos de sus seguidores estuvieron reunidos en el escenario para cantar los temas que marcaron su infancia, lamentablemente el reencuentro solamente sucedió en camerinos. La escena fue grabado y compartido a través de las redes sociales en donde recibió una serie de comentarios positivos, pero no podían faltar los que siempre sin embargo, algunas de las opiniones levantaron las sospechas de que Daniela Luján quien también participa en la gira de los 2000, casualmente se encontraba ausente cuando Belinda se dirigió a saludar a sus compañeros de telenovela.

#Espectáculos 🔵🔴 #Belinda se reencuentra con sus compañeros de las telenovelas que protagonizó "Amigos por Siempre" y "Cómplices al Rescate", después de 23 años. Ya le comentan en redes sociales que ahora sea ella quien saque a Daniela Luján del #2000poptour 🫣 #SVNNoticias pic.twitter.com/NT7wVwDtwe — Sonora Visión Noticias (@SVNNoticias) November 11, 2023

Algunos de los fans resaltaron que Lujan se fue a esconder al baño para no saludar a quien fue su compañera. Recordemos que desde que la actriz la sustituyó en la telenovela de ‘Cómplices al Rescate’, surgió una supuesta rivalidad entre ambas.

¿Confirmaron su rivalidad? Belinda y Daniela Luján, no se reencontraron en show de “Los 2000’s X Siempre”



El reencuentro entre la ex novia de Christian Nodal y el resto de sus ex compañeros fue algo que rompió internet pues quienes crecieron viendo “Cómplices al rescate”,… pic.twitter.com/ui3hhdS5rP — Plano Informativo (@Planoinforma) November 15, 2023

Los seguidores no esperaron un segundo para dejar sus opiniones:

“Daniela me representa. Y no por envidia o miedo, simplemente evito gente que no me agrada. Soy pésima fingiendo”, “Que bueno que no fue hipócrita, como los demás”, son algunos de los mensajes en TikTok.

A través de algunos medios de comunicación, siempre se ha argumentado que Belinda salió en conflicto de televisión, pero más allá de lo que se especuló durante años, la verdadera razón de la salida de Belinda fue por temas de agenda.