Maluma confesó que quería tener un niño cuando se enteró que iba a ser papá

Durante una entrevista en el podcast “Desconectados”, Maluma reveló su deseo inicial de tener un hijo varón en lugar de una niña cuando se enteró de su próxima paternidad.

El cantante admitió que al principio tuvo ciertos temores y preocupaciones relacionadas con tener una niña. Así mismo lo dijo:

“Voy a ser sincero. Al principio, cuando supe, dije: ‘Ju.., va a ser una niña’. Pero, por qué dije así; porque dije: ‘Maric… ese es mi karma, yo voy a pagar’”

“Ya después yo dije: ‘Es niña, pero me voy a quitar esa idea de la cabeza. Me niego a que sea niña. Es un niño’. Empecé, niño, niño, niño…”, volvió a mencionar el cantante colombiano.

Esta confesión de Maluma, muchos fans tuvieron reacciones encontradas, entre quienes lo acusaron de impertinente y ‘gracioso’: La verdad es que me llegó en un buen momento, tengo toda mi atención, felicidad y buenas vibras para compartirle a mi hija. Las circunstancias fueron las más ‘chimbas, me siento mucho más maduro y con la persona que siempre me imaginé. Ser papá había sido mi sueño más grande”, añadió el colombiano.

Embarazo de Susana

Durante la entrevista, Maluma también reveló que su pareja, Susana Gómez, está aproximadamente en el quinto mes de gestación. Esto indica que el bebé está programado para nacer en marzo de 2024. El cantante compartió esta emocionante noticia y demostró su entusiasmo por convertirse en padre.

Además, el artista expresó su deseo de que su hija nazca en Medellín, su ciudad natal en Colombia. A pesar de su exitosa carrera internacional, el cantante sigue manteniendo un fuerte vínculo emocional y conexión con su lugar de origen.

Según el colombiano, tiene el deseo que su hija crezca con una conexión con sus raíces y que tenga un vínculo con su cultura y lugar de nacimiento.