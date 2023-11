Manolo Caro revela nombre de actor que entró por Tenoch Huerta en ‘Fiesta en la madriguera’

Manolo Caro promociona la segunda temporada de la serie la Sagrada familia, que se estrenará el 17 de noviembre por Netflix. Durante la charla con Publimetro, el cineasta habló de sus proyectos y de la madurez que ha alcanzado como director.

Dentro de estos proyectos que están por llegar a la pantalla se encuentra Fiesta en la madriguera, que representó el regreso de Manolo Caro a filmar a México, en especial en natal Guadalajara.

A unos días del arranque de la filmación, Tenoch Huerta renunció ante las presiones y acusaciones en su contra de María Elena Ríos.

“Y de repente hay proyectos muy complejos como la película que acabo de rodar, donde todos los días fueron el último día del rodaje y piensas que nunca la vas a acabar, eso te da un nuevo aprendizaje y otra lección. Ahora, que vi la película, pues me encantó y entiendo que era el proceso que tenía que pasar. Estoy más maduro y tranquilo”, comentó en entrevista vía zoom sobre su sexto filme.

El filme comenzó el rodaje en julio en Campo Mágico Nextipac, ubicado en Zapopan y terminaron el 15 de agosto.

Manolo Caro revela nombre del nuevo protagonista de ‘Fiesta en la madriguera’

Fiesta en la madriguera, la nueva producción de Netflix fue dirigida por Manolo Caro, con guion del ganador del Óscar Nicolás Giacobone, basado en el debut literario del escritor jalisciense Juan Pablo Villalobos.

La película narra la historia de Tochtli, un niño a quien le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Y ahora lo que quiere es un nuevo animal para su zoológico privado: un hipopótamo enano de Namibia. Su padre, Yolcaut, está dispuesto a cumplir todos sus caprichos. No importa que se trate de un animal exótico en peligro de extinción. Porque Yolcaut siempre puede.

Antecedentes de la Fiesta en la madriguera

Tras la repentina salida de Tenoch Huerta, quien era el actor que protagonizaría la película, ahora es el propio cineasta quien compartió a Publimetro el nombre del actor que reemplazó a Huerta en las filmaciones, que se llevaron a cabo en Guadalajara (julio y agosto) y en Katima Mulilo, Namibia.

“Bien, va muy bien ya he terminado de editar y lo tengo listo para arrancar el post. Es una película muy personal que digo, casi es autobiográfica, porque cuando yo leí ese libro enloquecí, me reflejé muchísimo en lo que estaba leyendo, en los personajes y en mi realidad. Además, hacerlo en Guadalajara, que te consta, hacerlo de la mano de uno de mis amigos más cercanos con el que he crecido básicamente”, detalló.

“Yo puedo decir que Manuel (García-Rulfo) ha sido una persona que ha crecido, él conmigo y yo con él, y nos hemos acompañado en los éxitos, fracasos, en las dudas y en darnos (...), es con la persona que más he cuestionado si seguir en esto o no, o el conmigo. Recuerdo cuando teníamos 19 años y nos fuimos a vivir a Ciudad de México, entonces hacerlo de la mano de tu familia es porque el universo siempre tiene mejores planes para nosotros”, confesó.

Al preguntarle si Manuel García- Rulfo es el nuevo protagonista, respondió: “él es el protagonista, quién me puede conocer más”.

