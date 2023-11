Alerta en RBD: Anahí vuelve a enfermar en plena gira por Brasil

RBD se encuentra en plena gira por Brasil que finalizará el 19 de noviembre. Soy Rebelde Tour tiene su tercer show esta noche del jueves en Sao Paulo, pero se presentó un inconveniente por la repentina enfermedad de Anahí, algo que preocupa -nuevamente- a la agrupación y a sus seguidores.

La cantante compartió en sus historias de Instagram que la noche del miércoles pasó la peor noche.

“Me duelen los huesos. No sé qué pasa (no es Covid, eso creo. Me acaba de dar hace poco, por quinta vez”, escribió sobre una imagen con fondo rojo, en el que resaltaba el número de 38.6 grados centígrados

Para luego seguir con un mensaje para sus fans brasileños, “Mi querida gente de Brasil, todavía no sabemos qué es lo que tengo. Los doctores ya están aquí y haremos pruebas”.

La cantante señaló que tratará de estar en los shows, “daré lo mejor de mi en los conciertos que nos quedan, espero poder estar a la altura de lo que ustedes merecen”.

Anahí preocupa a sus seguidores ante su repentina enfermedad, a días de iniciar gira en México. (Foto: Instagram.)

Hay que recordar que la integrante de RBD reveló hace unos meses por cuenta propia en sus redes sociales que tenía un desgarre en el el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído medio.

Esto debido a que mientras le estaban haciendo el molde para su in ears, se rompió el material y lo jalaron provocando el corte. “Lo que parecía un día perfecto acabó así”, comentó Anahí en una publicación donde se le vio en el hospital.

¿Cuándo inicia la gira en México?

Soy Rebelde Tour arrancará su gira mexicana el 23 y 24 de noviembre en el Estadio Mobil Super en Monterrey, luego el 26 y 27 de noviembre en el Estadio 3 de marzo, en Zapopan. Para seguir con siete conciertos en el Foro Sol y cerrar la gira en el Estadio Azteca, el 21 de diciembre.

