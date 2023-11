Manolo Caro busca caer en la tentación de historias más oscuras

Manolo Caro está en un estudio para la charla vía zoom con Publimetro, desde ahí nos compartió cómo vive el cierre de un proyecto, que en este caso la segunda temporada de Sagrada familia que está por lanzar los últimos ocho capítulos de la serie creada y dirigida por el director mexicano.

El cineasta tapatío se acomodó en su silla para develar todo lo que implicó esta serie que fue protagonizada por Najwa Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores y Macarena Flores, entre otros actores y actrices.

Manolo Caro se vuelve el villano al momento de crear historias. SAGRADA FAMILIA (L to R) LAURA LAPRIDA as NATALIA, MANOLO CARO as DIRECTOR, CARLA CAMPRA as AITANA / MARIANA in episode 03 of SAGRADA FAMILIA. Cr. CONCHA DE LA ROSA/NETFLIX © 2023 (Foto: Rocío Ramos /Netflix.)

“Estoy ante la mejor segunda temporada que he hecho (risa), porque lo planee así. Te puedo decir que esta realmente me salió como la planee, porque yo sabía que era el final de los personajes y sabía que quería que conviviera de esa forma. Me puse muy nervioso, porque si las cosas no iban bien con la primera temporada, pues no iba a ver segunda, entonces no podía darle este final. Lo que vemos en esta segunda temporada es un tercer acto de toda la historia, es muy vertiginosa, ágil y va en friega. Los personajes toman decisiones muy de cuando estás cerca del precipicio y te tienes que salvar, eso la hace muy entretenida”, adelantó Manolo Caro.

“Entre Gloria Román (Sagrada familia) y Paulina de la Mora (La casa de las flores) están los dos personajes más complejos e interesantes que he realizado” — Manolo Caro

En estos ocho nuevos capítulos, se irán descubriendo cuál es la verdadera identidad de Gloria Román y de todo lo que es capaz esta madre para proteger lo único en lo que tiene fe: su familia.

“Yo digo que la Sagrada familia gusta mucho, aunque espero que nadie tenga una madre como Gloria Román, si tenemos una madre que siempre te dice que porque te quiere te hace algo. Gloria todo el tiempo está diciendo a los personajes: ‘porque te quiero, porque tenemos que permanecer unidos y tú nunca me traicionarías’, eso lo lleva al limite, pero quién no tiene una madre que te dice lo estoy haciendo por lo mucho que te amo”, puntualizó.

“También me daba cuenta que había una historia de amor súper bonita, dos historias de amor, y los personajes de los hijos también me interesaba contarlos, de cómo siempre están buscando salvarse. Hay esa necesidad de salir corriendo para darle un beso a su madre, despedirse y decirle tengo que hacer mi vida, porque muchas veces hemos querido hacer eso. Yo lo hice muy joven, pero siempre que regreso a casa agradezco mucho a mi madre que me haya dado la oportunidad como dicen, de volar muy temprano”.

Manolo Caro confesó cómo cierra los ciclos de sus proyectos, “ahora un poquito nostálgico desde que hice el junket de prensa. Hay muchas inquietudes de hacer otro trabajo con Najwa, más que despedirme, pues estoy con la cabeza: ‘¿Ahora qué me invento?’. Tengo en mente varias cosas con varios actores. Yo tengo esta facilidad de que en lugar de despedirme, me empiezo a gestionar lo que sigue”, dijo el cineasta.

Manolo Caro se vuelve el villano al momento de crear historias. SAGRADA FAMILIA (L to R) NAWJA NIMRI as JULIA / GLORIA, MANOLO CARO as DIRECTOR in episode 04 of SAGRADA FAMILIA. Cr. CONCHA DE LA ROSA/NETFLIX © 2023 (Foto: Rocío Ramos /Netflix.)

Manolo Caro, ¿el villano de sus historias?

“No me lo había cuestionado, pero sí (risa), para eso escribo historias de amor y perversión, porque es como ir a terapia. Yo no hago tanta terapia, no sé si está mal decirlo en estas épocas de la vida, pero escribo tanto y saco tanto, que es parte de mi terapia; luego lo que hago mucho es terapia física para no quedarme atorado en el cuerpo en sentimientos, pero soy una persona que le gusta mucho llorar, cantar, reírse, bailar, echarse sus tequilas y escribir, ahí saco los demonios”, agregó con su buen humor.

Reveló que le gusta mucho explorar los lados oscuros, como lo muestra en Sagrada familia.

“Me encantó, justo ahora quiero matar a muchos personajes en la ficción, ahora estoy a punto de escribir un asesino serial, porque disfruté mucho escribir a Gloria Román. También, disfruté mucho caer en esa oscuridad y hacerlo de una manera divertida, porque asesina de una forma tan divertida, tan inteligente y perversa que grabarlo fue una delicia”, narró.

Manolo Caro se vuelve el villano al momento de crear historias. (Foto: Rocío Ramos /Netflix.)

Salud creativa

Inquieto en la silla y con la mirada puesta en la pantalla, explicó, “yo creo que estoy en un momento saludable (risa). Estoy en un momento óptimo y me siento maduro como director; además, siento que tengo una carrera en México y una en España que me ha adoptado en los últimos años. Tengo muchas historias que contar, inquietudes y la cosas han ido bien con esta serie”, platicó al final de la entrevista.

¿Cuándo se estrena Sagrada familia 2?

• 17 de noviembre, solo en la plataforma de Netflix.