Pedro Pascal a Marvel Studios: Medios estadounidenses confirman que el actor chileno será Reed Richards

Este miércoles las redes sociales explotaron con una reseña de Deadline, que asegura que todo está listo para que Pedro Pascal sea Reed Richards en Los 4 Fantásticos, película que se integra al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

El cast de Los 4 Fantásticos debe ser uno de los que más ha sido especulado en los últimos meses. La falta de confirmación de los nombres, de parte de Marvel Studios, ha hecho que las cuentas de fans suelten cuántos actores y actrices se les ocurran para interpretar a los personales.

Además del nombre de Pedro Pascal, salen a la luz quienes serían los encargados de darle vida al resto del equipo integrado por Sue Storm, Antorcha y La Cosa (The Thing).

También te puede interesar: Marvel Studios modifica su calendario: un solo estreno en 2024 y regrabaciones de Capitán América 4

No está del todo confirmado, pero cuando medios como Deadline sueltan este tipo de reportes es que todo va encaminado a que Pedro Pascal se ponga el traje de líder de Los 4 Fantásticos. Lo único que estaría frenando la firma definitiva son los compromisos laborales del actor chileno.

Los 4 Fantásticos se comenzará a rodar en 2024, año en el que Pedro Pascal tiene que filmar Gladiator 2 y la segunda temporada de The Last of Us.

El resto de Los 4 Fantásticos

Los otros tres integrantes del equipo sigue siendo un tema de especulación. Deadline no menciona a nadie, pero las cuentas que siguen de cerca el trabajo de Marvel informan que Sue Storm sería Vanessa Kirby, Antorcha Humana quedaría para Joseph Quinn y The Thing sería Ebon Moss-Bachrach.

Además, añaden que el próximo gran villano de Marvel Studios, Galactus, sería interpretado por Javier Bardem o Antonio Banderas.