Violeta Isfel incursiona en el cine con una película cristiana cargada de buen humor

Violeta Isfel bromea sobre la vida que lleva, que es correr de un lado a otro por todos los proyectos que tiene en la agenda. La actriz se encuentra feliz por llegar al cine con la película Nosotros, los de la fe.

“En este momento de mi carrera estoy tocando varias facetas por primera vez y en treinta y tantos años de carrera, pues veo mi cara en la salas de cine, gracias a una película que se llama Nosotros, los de la fe. Así que estoy orgullosa, emocionada y nerviosa por ver el póster por todos”, comentó Violeta.

El filme es la primera comedia original en español de CanZión Films, en la que Violeta Isfel hace el papel de Ester.

“Cuando me dijeron que era una película cristiana, me dije: ‘ok, vamos a leerla’. Me pareció sumamente inteligente el guion, porque exponen este punto de aquellos que practican esta religión que en realidad pasa con varias religiones, donde se van a un rollo donde las cosas tienen que ser de una forma u otra. Mi personaje es Ester, ella es la antítesis de lo que quieren imponerle, ella ama a Dios, lo tiene en su corazón pero ella es multicolores. Ella es mamá soltera y en ese momento de la congregación es súper penadísimo y tachado. Ella entiende que su fe o Dios está en su corazón”, explicó la actriz.

Puntualizó que no es una historia moralista, sino una comedia que narra como una familia cristiana tiene que aprender a través de sus errores, a amar a personas que no creen ni piensan como ellos. Tiene un gran mensaje del amor incondicional de Dios.

“Es una comedia maravillosa que toca un tema delicado, incluso tabú porque hablar de religión sigue siendo súper tabú. Hay muchas (..) no juzgo a nadie, pero hay muchos congregaciones o religiones que siguen siendo demasiado ortodoxas o legalistas, no hay como mucha libertad ni de pensamiento ni nada. Me gusta que toquen el tema de una manera divertida que tiene tintes cómicos, genera reflexión y otros momentos que se vuelven ridículos. No importa la religión en la que creas, vale totalmente la pena disfrutar de la película que es para toda la familia”, añadió.

Rodada en la Ciudad de México, Nosotros, los De la Fe, fue dirigida por el puertorriqueño Julio Román y cuenta con las actuaciones de Gian Franco Apóstolo, Mayte Fierro, Juanpi Monterrubio, Violeta Isfel, Luz Edith Rojas, Andrés Zúñiga, Paloma Jiménez y Verónica Macías, entre otros. La cinta fue grabada en versión español e inglés.

“Algo que me tiene contenta es la primera vez que yo estoy en este cine comercial de la mano de mi hijo y de una amiga que son dos personas que amo con toda mi alma: Omar Isfel es mi hijo dentro de la cinta, también Luz Edith Rojas, hija del Caballo Rojas. Otra cosa es qu podrán ver a Esther, mi personaje de los 30 a 60 años, por lo que vemos una transción del tiempo que gracias la caracterización se logra bastante bien”, finalizó.

Actualmente, Violeta Isfel participa en Lagunilla mi barrio el musical y en la gira de 2000′sx siempre.

Salud, proyectos y lejos de la polémica

La actriz mexicana la podemos ver en el teatro, la televisión, conciertos y en su propio canal de YouTube; ahora en el cine, pero reveló que se ha vuelto más disciplinada para aguantar la carga de trabajo.

“Ha sido una prueba bastante importante y ardua, hace poco estuve enferma de una laringitis gravísima. Soy una persona sumamente sana, me hidrato muy bien, como muy bien, pero hay veces que la carga es tanta que el cuerpo pide parar, pero sí soy muy disciplinada. Estoy en un punto en lo que lo único que me toca hacer es lo más honorable todos los trabajos . El 25 de noviembre se reestrena Bola de locos (risa)”, comentó

La actriz vive a plenitud su vida personal y artística, y alejada de todo lo malo que puedan decir de ella.

“Te podría contar 450 mil historias, pero creo que no vale la pena seguir dándole foco a aquellos que decidieron hacer una nota amarillista, eso está en el pasado. Al final, quién hable o invente historias, pues yo ni me entero. Tengo muchos años no clavándome en la textura de esas cosas. Estoy buscando mi mejor versión , tratando de mantenerme en el presente con todas las bendiciones como interpretar tantos personaje,s poder subir al escenario y cantar. Ando corriendo por la vida, hay mucha cosas que pueden decir que no son ciertas, pero la única que sabe la verdad soy yo”, puntualizó.

¿Cuándo se estrena Nosotros, los de la fe?