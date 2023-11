Junior H afirma que la censura a los corridos tumbados “es una pérdida de tiempo”

Junior H está consciente de que la fama abre puertas a otros territorios, pero aún no logra dominar su timidez ante las multitudes. El cantante sigue siendo un joven introvertido que evita las entrevistas, porque le generan ansiedad y nerviosismo. A sus 22 años, el exponente del corrido tumbado habló de sus canciones, de esas críticas a los corridos tumbado y el gran reto que viene en su carrera: el Foro Sol.

“El reto más grande es hablar en las entrevistas, eso me pone nervioso (risa), pero ya estoy desesperado porque llegue este gran evento (Foro Sol)”, señaló Junior H al inicio de la charla.

Su nombre real es Antonio Herrera Pérez, quien se ha colocado como un cantante y compositor con un gran número de seguidores en Latinoamérica.

“Estamos entrando duro a los nuevos lugares y en esta ocasión tenemos el Foro Sol, que según lo que me han dicho va súper bien. Nunca nos vimos asustados de no lograrlo, pero la respuesta en la Plaza de Toros México (mayo 2023) no los dijo, siempre estaré agradecido”, explicó el intérprete de Disfruto lo malo.

Junior H dio su opinión sobre los señalamientos a las letras de los corridos que hacen apología a la violencia.

“(suspiro largo), la verdad que está un poquito delicado ese tema. Me da tristeza ese tema para ser honesto, porque cuando me dicen que vamos a otro estado a tocar y que están prohibidos los corridos o los están prohibiendo, se me hace una pérdida de tiempo. Me hace pensar cosas que no tengo que pensar, por qué nada más a lo regional mexicano nos están censurando. No sé la razón de que la gente intenta tapar el sol con un dedo, es una pérdida de tiempo realmente. La gente intenta terminar con esto, pero lo veo muy difícil que se termine”, comentó.

“A nosotros nos dan más ganas de escribir más corridos; al final del día lo censuran y la gente se lo termina aprendiendo desde que sale la canción y se hace viral” — Junior H

Corridos tumbados en medio de la polémica

Para Junior H, el gran debate que vive el subgénero del regional mexicano, provoca que esa censura se transforme en rebeldía.

“Los corridos tumbados representan todo lo que se ha logrado en el género. Hay muchos fans y está llagando más gente. No caracteriza, a parte de las letras y el estilo, una gran calidad en la música. Desde que empezamos los corridos tumbados, siempre ha habido ese respeto para todos. La gente piensa que no, pero los tiempos de antes siguen siendo los mismo de ahora y el respeto debe de seguir. Nosotros cantamos lo mismo en todas partes y a veces no se puede cantar, pero se respeta. Por ahora, seguimos haciendo música, a pesar de que cierto gobierno y gente nos está intentando detener”, fue el mensaje claro de Junior H.

“Cada artista sabe lo que trae, yo estoy al 100 con todo el mundo y estoy en orden, pero que mal por el gobierno y se entiende que es explícito, pero es ya es de cada uno como quiera ver al mundo”. — Junior H

Junior H, a detalle

Prensa. Tras los comentarios de Peso Pluma contra los medios, Junior H dijo, “hay de prensa a prensa, obviamente muchos viven de la polémica, pero sí respeto mucho lo que dice mi compañero (Peso Pluma). Yo lo he sentido algunas veces, he sido acosado por prensa y todo me ha pasado, entonces lo entiendo al 100%, solo puedo decir eso”.

Show. Junior H adelantó que habrá varios invitados especiales para el Foro Sol y sorpresas nuevas del Sad Boyz Tour.

Disco. “El primer disco (Sad Boyz) es más oscuro, más tristeza y dolor. El segundo es totalmente lo mismo, pero mas aceptación en las letras, porque hablamos de nuestras vidas, es parte de un ciclo de nosotros, porque las cosas cambian”.

Próximos conciertos

23 de noviembre de 2023 en el Foro Sol (Ciudad de México)

16 y 17 de marzo de 2024, Vive Latino (Ciudad de México)