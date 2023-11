Universo de Marvel en Sony: La imagen que confirma que Venom 3 retoma sus grabaciones

Sony Pictures se encuentra en desarrollo de Venom 3. Tras finalizar la huelga del sindicato SAG-AFTRA, el equipo de rodaje regresó al campo con el mismísimo Tom Hardy, quien protagonizará una nueva cinta del simbionte alienígena de Marvel.

La historia de esta versión de Venom podría ser la encargada de unir una vez más al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), con el universo de Marvel que desarrolla Sony. Recordemos que el Eddie Brock de este multiverso quedó del lado de la parte de Marvel Studios tras los eventos de Spider-Man: No Way Home.

Entonces, es posible que ambos personajes se encuentren en esta cinta. Todavía no está confirmada la presencia del Spider-Man de Tom Holland en esta película. Pero las posibilidades son amplias, y podrían involucrar hasta a los Hombres Araña de Tobey Maguire o Andrew Garfield.

El mismo Tom Hardy publica en su cuenta de Instagram que está de regreso en el rodaje. Posteó una foto con la directora de Venom 3, Kelly Marcel y etiquetó a Sony Pictures.

Tom Hardy

Venom apareció en las taquillas en 2018 y fue todo un éxito. La secuela, Venom: Let There Be Carnage, fue estrenada en 2021. La película fue dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Hardy, Michelle Williams y Woody Harrelson. En la película, Brock y Venom se enfrentan a Cletus Kasady, un asesino en serie que se fusiona con el simbionte Carnage.

Debido a que la segunda película terminó con una escena post-créditos que presentó a Eddie y Venom viajando al MCU, existen las especulaciones de que la tercera película podría verse a Eddie y Venom interactuando con otros personajes de este universo.