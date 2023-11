Fue el pasado mes de agosto cuando el cantautor irlandés Niall Horan dio a conocer que se embarcaría en un nuevo tour mundial, el cual se desprende de su más reciente material discográfico ‘The Show’, donde también señaló que durante el transcurso del año, nuevas fechas y ciudades serían reveladas.

Y tan solo un par de días más tarde, se reveló que Niall Horan regresaría como parte de la alineación oficial para el festival Corona Capital 2023 y tras varios meses, el tan anhelado día llegó y el exintegrante de One Direction se presentó el pasado sábado 18 de noviembre en el festival antes mencionado.

“Cuando pienso en México, pienso en mis recuerdos favoritos de toda mi carrera y la mayoría han sido en este mismo espacio justo al lado, en el Foro Sol. He tenido los mejores shows de mi vida y aquí vamos otra vez. Estamos de regreso, los he extrañado”, dijo Niall Horan durante su set.

Por si fuera poco, durante su set, Niall Horan sorprendió a sus fans al cantar el tema ‘Story Of My life’, originalmente interpretada por todos los miembros de One Direction, asimismo el irlandés hizo hincapié en la aparición que México tuvo durante la película ‘This Is Us’ estrenada en 2013, “Tengo a los mejores fans del mundo”, dijo, haciendo alusión a la cinta.

Niall Horan confirma concierto en México para 2024. / Foto: Cortesía (Ocesa / Liliana Estrada)

Pero eso no es todo, ya que durante la segunda mitad de su set, Niall Horan sorprendió a todos los asistentes al revelar que estará de regreso en México para 2024 donde ofrecerá un concierto en solitario en una ‘arena’, por lo que sus fans podrán escuchar todas las canciones de ‘The Show’, al igual que otros éxitos que lo han consagrado como uno de los mejores artistas británicos de los últimos tiempos.

