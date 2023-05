Meses atrás, el cantautor irlandés de 29 años de edad, Niall Horan, dio a conocer que el próximo 9 de junio estrenaría su tercer álbum de estudio titulado ‘The Show’, el cual incluirá 10 temas en total, de los cuales dos ya han sido lanzados con anterioridad, ‘Meltdown’ y ‘Heaven’.

Niall Horan visitará México en su próximo tour. / Foto: Getty Images (Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM)

Junto a este anuncio, el integrante de One Direction compartió que le encantaría embarcarse en una nueva gira mundial, sin embargo, no dio más detalles al respecto, hasta el pasado lunes 22 de mayo, cuando reveló las fechas oficiales para dicho tour.

Mediante una publicación en redes sociales, Niall Horan compartió el póster oficial con las fechas para la gira ‘The Show Live On Tour 2024′, misma que dará inicio en febrero de 2024 en Reino Unido, “¡Estoy más que emocionado de anunciar The Show Live On Tour 2024! Ha pasado demasiado tiempo y no puedo esperar a ver sus hermosos rostros”, escribió en el post.

Niall Horan revela que visitará México en su próximo tour

Junto a dicho anuncio reveló que en las próximas semanas, nuevas fechas y lugares serán agregados a la lista, “Todavía hay algunas fechas más por venir, así que si no ve un espectáculo cerca de usted en la lista, esté atento”, compartió Niall Horan.

Sin embargo, sus fans se comenzaron a preguntar sobre cuales serían las nuevas ciudades que serían añadidas al tour, y como si fuera por arte de magia, Niall Horan reveló que en 2024 también visitará tierras mexicanas, “América del Sur, México y Asia, todavía trabajando para finalizar las fechas de 2024, así que estén atentos”, publicó en un tweet.

South America, Mexico and Asia, still working on finalizing 2024 dates so stay tuned ! — Niall Horan (@NiallOfficial) May 21, 2023

Tras la noticia, internautas enloquecieron y señalaron que el recinto indicado para que Niall Horan se presente en vivo, sería el Palacio de los Deportes, ya que su última presentación en México fue en un evento masivo en 2019, en los Premios Telehit, sin embargo, en 2018 visitó la CDMX, pero en esa ocasión lo hizo como solista ya que ofreció un concierto en el Pepsi Center.