¡Ha nacido una nueva diva pop! Tate McRae sorprende con su presentación en los BBMA’s 2023

Tate McRae ha logrado ganar un enorme reconocimiento gracias a su sencillo “Greedy”, que ha estado en el puesto número uno de las canciones más escuchadas de Spotify desde hace un par de semanas.

La cantante norteamericana de 20 años lleva en la industria musical desde el 2019, no obstante, desde pequeña ha mostrado inclinación por el arte, porque a los seis empezó a recibir clases de ballet y a los ocho años comenzó a competir.

En el 2016 participó en el reality de baile “So You Think You Can Dance”, donde quedó como una de las finalistas, y en el 2018 compartió en su canal de YouTube la canción “One Day”, que consigue 30 millones de visualizaciones e hizo que RCA Records se interesara en ella, logrando firmarla en agosto de 2019.

Tate McRae es la nueva Princesa del Pop

Aunque Tate McRae tiene su propio estilo, las comparaciones son inevitables, pues muchos consideran que es la “nueva” Britney Spears, ya que además de cantar bien, tiene un increíble talento para el baile.

Sin embargo, aunque sus canciones han sido bien recibidas, no había ganado tanta notoriedad como ahora, gracias a la plataforma TikTok, donde su tema “Greedy” se ha usado en varios trends con millones de visualizaciones, lo que ha hecho que la canción haya logrado colarse en los primeros lugares de los diferentes charts musicales.

Asimismo, consiguió que Tate McRae se presentara en los Billboards Music Awards 2023, donde demostró que tiene todo para convertirse en una nueva diva pop o también en una nueva Princesa del Pop.

Muchos usuarios han comentado lo felices que estaban por volver a tener una cantante pop que también baile, pues esa cualidad parecía que se había perdido en la nueva generación de cantantes.

No obstante, solo el tiempo dirá si Tate McRae logra mantenerse vigente en la industria como para ganarse un título musical, entretanto, el próximo 8 de diciembre lanzará su segundo álbum de estudio “THINK LATER”, del que se desprende su segundo sencillo “Exes”, cuyo vídeo lanzó hace unos días.