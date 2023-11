BTS anuncia la docuserie ‘Monuments: Beyond the Star’. / Foto: BIGHIT MUSIC

En julio de 2022 se dio a conocer la firma de un acuerdo entre las compañías Disney+ y HYBE, compañía que maneja a grupos como BTS, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN, SEVENTEEN, NewJeans y LE SSERAFIM, entre muchos otros más con la cual, se creará contenido exclusivo para la plataforma de streaming.

Tras este anuncio, el grupo de k-pop BTS conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung (V) y Jungkook, reveló que su primer estreno con la plataforma sería el concierto ‘BTS: Permission to Dance on Stage’, y posteriormente, en 2023, lanzarían la serie documental ‘BTS Monuments: Beyond the Star’.

“En algún momento del próximo año, podrás ver ‘BTS Monuments: Beyond the Star’, una serie documental que mostrará un lado más cercano y personal de nosotros. Te llevará en un viaje de cómo hemos crecido en los últimos años y una historia de nuestra música. Estamos ansiosos por mostrarte estos programas y esperamos que también los disfrutes. ¡Nos vemos pronto!”, compartieron los integrantes de BTS.

Y fue el pasado lunes 20 de noviembre, cuando por medio de una publicación en redes sociales, se reveló la fecha de estreno oficial para la serie documental ‘Monuments: Beyond the Star’ de BTS y será el próximo 20 de diciembre.

Cabe destacar que la serie documental, estará disponible exclusivamente a través de la plataforma de Disney+ y de acuerdo con información oficial, dos nuevos episodios serán estrenados cada miércoles. Asimismo, en la docuserie se abarcarán los momentos más memorables de BTS a lo largo de 10 años de trayectoria, además, también contará con entrevistas y material inédito como fotos y videos para los ARMYs, de todo el mundo.

<BTS Monuments: Beyond The Star> Date Announcement



🗓️12월 20일 오후 5시 디즈니+ 공개

🗓️Dec 20, 5PM (KST) exclusively on Disney+#BTS_Monuments_BeyondTheStar#BTS_모뉴먼츠_비욘드더스타 pic.twitter.com/hwUAfjtVUq — BTS_official (@bts_bighit) November 21, 2023