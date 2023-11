El pasado martes 20 de noviembre de 2023, se reveló que Jungkook, V, Jimin y RM serían los siguientes miembros de BTS en enlistarse al servicio militar, siguiendo los pasos de Jin, j-hope y SUGA. Para que así, el grupo esté de vuelta en 2025.

[공지] 방탄소년단 병역 이행 계획 안내 (RM, 지민, V, 정국) (+ENG/JPN/CHN)https://t.co/6y57rIwIoW — BTS_official (@bts_bighit) November 22, 2023

“Nos gustaría informar a nuestros fans que RM, Jimin, V y Jung Kook han iniciado el proceso de alistamiento militar. Los artistas se preparan para cumplir con sus deberes del servicio militar. Le informaremos de más actualizaciones a su debido tiempo. Les pedimos su continuo amor y apoyo para RM, Jimin, V y Jung Kook hasta que completen su servicio militar y regresen sanos y salvos. Nuestra empresa no escatimará esfuerzos para brindar apoyo a nuestros artistas”, se lee en un comunicado compartido a través de la plataforma de Weverse.

Comunicado oficial donde se da a conocer el enlistamiento de Jungkook, V, Jimin y RM de BTS al Servicio Militar. / Foto: Weverse

Tan solo tuvieron que pasar un par de horas para que la noticia le diera la vuelta al mundo entero, con lo que millones de ARMYs, mostraron su descontento mientras que otros más se mostraron felices porque esto indicaría que el septeto regresará más pronto. Recordemos que BTS tiene programado su regreso para 2025.

Jungkook se despide de ARMY antes de ingresar al Servicio Militar

Y horas más tarde, Jungkook compartió una emotiva carta para ARMY antes de su enlistamiento al Servicio Militar, la cual dice lo siguiente, “A los ARMY a quienes amo, ya es finales de noviembre. El viento es muy frío. Todos ustedes ya deben saberlo, así que les escribo una breve carta a todos”.

Jungkook se despide de ARMY antes de ingresar al Servicio Militar. / Foto: Weverse

“El próximo diciembre comenzaré un nuevo viaje. Voy a alejarme un poco para poder completar mi servicio militar. Mientras doy esta noticia, por un lado, mi corazón se siente pesado, pero por otro lado, recuerdo todos los momentos preciosos con ARMY y mi corazón se siente cálido. Todos los momentos que pasé con ustedes hasta ahora fueron los momentos más brillantes de mi vida. Las sonrisas/risas, el apoyo/aplausos y el amor de ARMY me han guiado hasta aquí, y muchas gracias por caminar silenciosamente conmigo mientras apoyan mi sueño”, escribió el menor de los BTS.

“Vengo a pedirles a todos que me esperen mientras completo mi servicio militar, un año y 6 meses es mucho tiempo, así que no puedo decir algo tan egoísta, pero prometo que después de regresar, me podrán ver en el escenario con un lado más maduro/mejorado de mí. Espero que la vida de ARMY siempre esté llena de risas y felicidad durante este tiempo. Y espero que la vida diaria de ARMY esté llena de manera saludable y hermosa. Los extrañaré a todos desde lo más profundo de mi corazón mientras espero el día en que nos volvamos a encontrar y compartamos nuevas historias. Por favor, no te enfermes y mantente saludable. Te amo”, finalizó Jungkook de BTS.