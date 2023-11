Regina Murguía podría someterse a delicada cirugía

En el año 2016 la cantante Regina Murguía sufrió una fuerte lesión en su oído derecho, luego de someterse a una operación para corregir la falta de audición.

Sin embargo, a pesar de tratar de solucionar a tiempo esta problemática, la actriz perdió completamente el oído, y ahora al parecer tendrá que colocarse un aparato que le ayude a recuperar este sentido. “El oído lo perdí. Esa condición jamás va a cambiar. Lo perdí para siempre”.

De esta manera, durante una entrevista con ‘TvNotas’ la cantante reveló que su oído se encuentra muy dañado y que los profesionales le han indicado que estos aparatos pudieran ayudarla, aunque esto se le dificulta, ya que su trabajo es estar la mayoría del tiempo sobre el escenario.

“Es algo sumamente complejo, porque paso mucho tiempo en el escenario con mucho ruido y traigo los monitores de sonido. Además, me ha costado mucho trabajo que mi cerebro entienda el sonido de mi voz y el de los instrumentos. Entonces, por el momento, no quiero moverle”.

Según lo indicado por Murguía, pese a que la cirugía le da un poco de miedo, mantiene su esperanza en que pueda ayudarle, ya que la tecnología ha avanzado mucho.

“Sí me da miedo. Fue así como perdí mi oído derecho en 2013. Pero ya peor no puedo estar. La tecnología está avanzando muchísimo”.

Por otro lado, la famosa reveló que, a pesar de todo, ha logrado superar esta situación. “Me siento muy orgullosa de mí. A pesar de lo que me ha pasado, estoy arriba de un escenario, cantando y bailando. No habrá́ nadie que me detenga”.

Asimismo, dijo que hay muchas personas que al igual que ella padecen de esclerosis y que trata de mantenerse en contacto en contacto con ellos a través de redes sociales y su canal de YouTube, puesto que muchos le piden consejos para poder seguir adelante.

“Me escriben y me cuentan sus cosas: que también tienen otosclerosis o que han perdido cierto porcentaje de audición. Hemos hecho como una comunidad. Ayudo a muchas personas”.

Regina también explicó que, durante toda su vida ha tomado terapias para poder salir adelante y llevar una vida normal, sobre todo ahora con su discapacidad. “Es importante estar sano en lo emocional y mental. Ha sido un proceso complejo, pero creo que hoy en día puedo celebrarlo sin sentirme triste. Entonces hay que seguir para adelante”.

Cabe resaltar que la otosclerosis es una enfermedad hereditaria y se cree que las mujeres de tez blanca poseen mayor riesgo de padecerla, una de las causas por la que se da, es porque el estribo se queda atrapado en su lugar, obstruyendo de esta manera el paso de sonido dentro del oído, razón por la cual se deja de escuchar.