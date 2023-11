Escándalo en ‘El Manual de Supervivencia Escolar de Ned’: Actores confiesan relaciones íntimas en el set

Recientemente, Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw crearon un podcast especial para recordar algunas anécdotas de la serie en la que protagonizaron durante casi dos décadas, se trata de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, la cual se ha convertido en un clásico en las series adolescentes. Y ahora vuelve a ser mencionada luego de que los actores abordaran un tema que trajo consigo una importante revelación sobre sus días de rodaje.

Sucede que, en la edad adulta, los actores sorprendieron a muchos al compartir en uno de los episodios, que mantenían relaciones íntimas en el set de la famosa serie de Nickelodeon, lo cual se convirtió en un tema de conversación en Internet.

¿Qué fue lo que dijeron los actores?

La conversación se empezó a surgir durante un diálogo entre Lindsey Shaw y Devon Werkheiser cuando discutían sobre la masturbación. La actriz le preguntó al actor si recordaba la primera vez que estuvieron juntos, y ambos fueron francos al respecto.

Sin embargo, Devon parecía sugerir a Lindsey que no abordaran ese tema, pero, por más que este insistía, ella finalmente no dudó en hacerlo. La actriz le recordó que en la primera ocasión él no concluyó el acto y simplemente se detuvo antes de retirarse del lugar.

Además, ambos dejaron claro que en más de una ocasión compartieron momentos íntimos, ya que ella le preguntó sobre otra situación específica, pero él prefirió no profundizar en el tema.

Una vez publicado, el video se volvió viral en Internet y, tal como se esperaba ha provocado diversas reacciones entre los usuarios. Muchos están pensando en no volver a ver la serie, ya que experimentan incomodidad al descubrir lo que sucedía entre los mejores amigos protagonistas detrás de escena.