Mira el “pésimo playback” de Emilio Osorio

Hace algunos meses el Team Infierno hizo de las suyas dentro de La Casa de los Famosos 3, pero después del reality, siguen haciendo travesuras. Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Apio Quijano y Emilio Osorio han estado cumpliendo algunos proyectos y metas con la intención de mantenerse en la palestra.

Juntos vuelven a estar en pantalla a través del proyecto ‘La Guardia del Infierno’ que se transmite a través de la plataforma streaming Vix. Sin embargo, no todo salió tan bien como se esperaba, ya que Emilio fue criticado por su “terrible” actuación a mitad del programa.

El joven artista siempre ha tenido una afinidad especial por la música y su aspiración es poder sacar a la luz, algunos temas iniciales para darle rienda suelta a su carrera como cantante. Durante la transmisión del nuevo programa, al hijo de Niurka Markos no le fue nada bien cuando le tocó hacer el manejo de playback que los internautas catalogaron como “pésimo”.

Los espectadores descubrieron que el hijo del productor Juan Osorio no estaba cantando en vivo, pues su voz no iba acorde con lo que decía la canción. Al parecer el futuro cantante no se sabía muy bien la letra que le correspondió interpretar.

Es neta que EMILIO ni en PlayBack sabe hacer bien??? #LaGuaridaDelInfierno pic.twitter.com/Cvm5ZIUIf1 — Luiss Del Valle  𝕏 💥 (@LuissLm) November 18, 2023

Los internautas no pararon de criticar:

“El hijo de Niurka y Bobby no tiene ninguna gracia ni talento alguno que horror”.

“Hubiesen invitado a Joaquín bondoni y se les dispara el rating”.

“Esc*incle sin talento ni preparación, debería tener bien claro que está ahí por sus papás pero eso se acaba”.

“Pero se empeñan en decir que es el gran cantante. Todo por quedar bien con sus papás”, son algunos de los mensajes de los usuarios de Internet.

Por ahora, Emilio solamente está concentrado en abrir paso a su carrera y disfrutar de cada oportunidad que se le presenta. A lo que menos le presta atención en este momento es a las críticas y se goza su participación en esta nueva propuesta audiovisual junto a sus compañeros.