Shakira tuvo una fuerte discusión con Clara Chía antes de mudarse a Miami

Para los hijos de Shakira, Clara Chía no es la novia de su papá (Instagram: @shakira / @3gerardpique)

Hace poco se llegó a revelar que Shakira y Clara Chía tuvieron un fuerte enfrentamiento en la residencia de Barcelona, poco antes de que la cantante se mudara a Miami.

Así lo expuso en el programa “Chisme No Like” la periodista Adri Toval, quien logró entrevistar a un allegado a alguien del personal doméstico de la casa de Gerard Piqué.

#Entretenimiento | Prensa revela que Clara Chía se ponía ropa de Shakira y la acusan de robarle algunas joyashttps://t.co/MXZoX9C6Yv pic.twitter.com/cgVn4dFTWX — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 18, 2023

Al parecer, Shakira se habría encontrado a Clara Chía dentro de su casa en Barcelona, como si fuera la dueña del lugar, por lo que le fue a reclamar, a lo que la amante de Piqué respondió de manera violenta.

También te puede interesar:

“Qué buen paquete”: La foto de Piqué que exhibe sus dotes, dicen que por eso se obsesionó Shakira

¿Cómo es la relación de Gerard Piqué y sus suegros?

El look de Shakira en corte española se convirtió en el centro de chistes y memes de internet

Clara Chía le gritó bruja menopáusica a Shakira e intentó golpearla

Según lo que contó la periodista Adri Toval, el altercado ocurrió una noche, Shakira vio a Clara Chía paseando dentro de su casa y le fue a reclamar, entonces, la joven procedió a insultarla.

“Le dijo que era una vieja, bruja y menopáusica”, que tenía que aceptar que ella estaba ahora con Piqué, entonces, la barranquillera la echó de su casa y la amante del exjugador de fútbol se habría abalanzado sobre ella.

El hermano de Shakira, Tonino, intervino rápidamente y las separó, también los dos hijos de la cantante salieron en su defensa, lo que explicaría aún más porque los niños no quieren tener relación alguna con la nueva pareja de Piqué.

Por otro lado, en “Chisme No Like” también compartieron que los padres de Clara Chía tampoco estarían muy contentos con ella, pues no solo les molesta el acoso de la prensa que empezó cuando se destapó que era la amante de Gerard Piqué, sino que su hija se ha olvidado completamente de ellos.

“Los padres de Clara Chía se sienten defraudados de su hija porque los ha abandonado económicamente y prácticamente ha cambiado su familia de sangre por el dinero y los lujos que Gerard Piqué le puede brindar”, expresó la periodista.