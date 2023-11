¿Es traición a la familia? Leonardo Aguilar anuncia nuevo sencillo de un tema que ya interpretó Alejandro Fernández

Leonardo Aguilar anunció un nuevo sencillo en sus redes sociales oficiales. En una publicación de su cuenta de Instagram publica que este lanzamiento pertenece a los homenajes que realiza a Joan Sebastián. El hijo de Pepe interpreta ‘Estuve’, un tema musical que genera controversias, ya que anteriormente lo había grabado Alejandro Fernández.

¿Es traición a la familia? Los Aguilar y Fernández han registrado algunas idas y vueltas con puntas lanzadas en conciertos y en las redes sociales. La más reciente fue la de Alejandro, quien apuntó directamente contra Pepe y su familia al mencionar su apellido directamente en el escenario.

Durante uno de sus conciertos, El ‘Potrillo’ hizo una pausa para interactuar con el público mientras se preparaba para invitar a su hijo, Alex, a que cantara con él en el escenario. “No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecer algo a todo el público”, inicia Alejandro Fernández.

“Entonces, hoy, esta noche quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex...”, añadió. En ese momento justo se escucha cuando el mismo Alex dice: ¡Fernández!, a lo que el “Potrillo” respondió: “Pues sí, ni modo que Aguilar pendej*, la verdad ahí sí me preocuparía mucho”

Pepe no se quedó con la puntada y publicó en sus redes sociales: “No te enojes con los pendejos, no son malos, sólo están pendejos. Inhala, exhala, piensa: ‘Pobrecito, está pendej*”.

A pesar de estas rivalidades, Leonardo Aguilar no parece estar involucrado en una pelea o disputa. El cantante está centrado en trabajar en su carrera individual y lo de lanzar “Estuve” es un homenaje a Joan Sebastián en el que Alejandro Fernández no tiene nada que ver.