Bad Bunny se tomó con humor nueva canción generada con IA para navidad

Bad Bunny, el famoso cantante puertorriqueño, ha estado en el centro de atención recientemente debido a una polémica relacionada con la inteligencia artificial y una canción viral en TikTok que utilizaba su voz. Aunque la canción no fue escrita por él, muchos elogiaron la canción.

En respuesta a esta situación, Bad Bunny expresó su disgusto a través de su canal de Whatsapp, diciendo:

“Si les gusta esa m*erda de canción que está viral en TikTok, salganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera”.

Esta reacción generó opiniones divididas, algunos argumentaron que fue una respuesta exagerada, mientras que otros respaldan su derecho a reclamar cuando su voz es utilizada en canciones que no son de su autoría.

Sin embargo, recientemente, Bad Bunny pareció hacer las paces con la inteligencia artificial.

En sus historias de Instagram, compartió un video generado por IA en el que se puede escuchar su voz interpretando “All I Want For Christmas is You” de Mariah Carey. Esto ha llevado a muchos a creer que el cantante ha superado su conflicto con la inteligencia artificial.

No obstante, muchos fanáticos argumentan que el cantante nunca tuvo un problema con los memes generados por la inteligencia artificial, como el caso de “Mi Primera Chamba” de Eladio Carrion. Sino que su molestia radicaba en artistas que intentaban obtener fama utilizando su voz en canciones que él no había escrito.

Reacción del público en redes sociales