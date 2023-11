Karol Sevilla y Emilio Osorio mantuvieron una relación pública después de su colaboración musical, la pareja se mantuvo unida a pesar de los rumores que surgieron tras la final de ‘La Casa de los Famosos México’; sin embargo, ambos artistas han confirmado el final de su noviazgo por motivos que aún se desconocen.

También te puede interesar: Karol Sevilla demuestra su furia con agentes de tránsito que la multaron y le pusieron la araña a su coche

Los intérpretes de “Coro de amor” afrontaron todas las críticas que surgieron sobre su romance, no obstante, desde hace semanas comenzaron a distanciarse, por lo cual sus fanáticos sospecharon sobre el estado de su vínculo, lo cual dejaron en claro mediante sus redes sociales.

Karol Sevilla y Emilio Marcos. (Foto: Cortesía.)

Karol Sevilla y Emilio Osorio hacen evidente su ruptura

La actriz del programa ‘Soy Luna’ suele mantener comunicación constante con sus seguidores a través de transmisiones en vivo, es por ello que desde una plataforma aclaró que está soltera, pero decidió evitar entrar en detalles para no generar una polémica.

“No ma***, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”, dijo.

Por otro lado, de manera indirecta, Emilio Osorio dejó en claro que ya no se encuentra en una relación, puesto que en medio de la celebración por el cumpleaños de su mamá, fue captado besando a Leslie Gallardo, quien es una participante del reality show de ‘Acapulco Shore’.

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en redes sociales, especialmente ante la falta de confirmación de una ruptura, como resultado, los seguidores del concursante de ‘LCDLFM’ comenzaron señalar una infidelidad.