Fue el pasado 14 de febrero, cuando Luis Miguel mediante una publicación en su cuenta de Instagram, compartió que se embarcaría en una gira mundial durante este año, “Luis Miguel 2023″, escribió en el post. Y tras varios meses de espera, el pasado lunes 20 de noviembre, el apodado ‘El Sol de México’, ofreció su primer concierto de ocho que tiene programados en la Arena CDMX de la Ciudad de México.

Por lo que Luis Miguel se presentará ante más de 178, 400 personas en total gracias a los ocho conciertos que tiene programados en la capital del país. Donde deleitará a sus fans con los éxitos que han marcado sus más de 40 años de trayectoria.

Luis Miguel agota su octavo concierto en la Arena CDMX

Gracias a estos shows en la Ciudad de México y su gira mundial, no cabe duda que Luis Miguel sigue siendo uno de los mejores artistas y por si fuera poco, sigue sumando récords a sus 53 años de edad, y es que, en tan solo un par de horas, agotó todas las entradas o boletos para su octavo concierto en la Arena CDMX, el cual tomará lugar el próximo miércoles 20 de diciembre.

Recordemos que las primeras siete fechas de Luis Miguel en la Arena CDMX son los días, 20, 21, 22, 24, 25, 27 y 28 de noviembre, y el 20 de diciembre se llevará a cabo la octava y lo que parece ser la última fecha para este año en la capital del país. Aunque los fans aún piden una nueva fecha en el recinto antes mencionado ya que no alcanzaron boletos debido a la demanda.

Por otro lado, entre las canciones que Luis Miguel presenta como parte de su setlist podemos encontrar, Será que no me amas, Suave, Culpable o no, Hasta que me olvides, No me puedes dejar así, Palabra de honor, La incondicional, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul y Cuando calienta el sol, entre muchas otras más.