Danna Paola estalla contra fans en las redes sociales por criticar su nuevo tema

El pasado fin de semana, Danna Paola usó su cuenta de X para despotricar contra sus haters, quienes criticaron su nuevo tema y estilo musical, y los invitó a dejar de escucharla para que no llenen de toxicidad a todo su fandom.

La artista lanzó la canción “Aún Te Quiero” con un lyrics video, lo que generó más críticas al respecto, pues este lanzamiento coincidía con el estreno de los vídeos musicales de varios artistas mexicanos.

Sin embargo, Danna Paola quiso dejarle muy claro a su público que ella no estaba realizando música para posicionarse en los primeros lugares de los charts musicales, ni mucho menos competir con otros cantantes.

También te puede interesar:

Por esta razón Danna Paola no tiene casi amigas

Danna Paola y Ester Expósito juntas en Halloween, pero sus looks y maquillaje no la dieron

¡Sacó los pasos prohibidos! Vendedora de papas se roba el show en concierto de Danna Paola

Danna Paola no quiere fanáticos tóxicos que no aprecien su trabajo

“Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, playlist, debuts. Y quejándose, esperando música más ‘comercial’… ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido?”, escribió Danna Paola en un tuit.

Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x numeros, playlist? Debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf que es esto? En que se ha convertido? 💔 mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

Y añadió: “Mi música no es competencia, no es un concurso y es muy triste ver cómo no les interesa la música…”. Asimismo, señaló que estos supuestos fanáticos se han contaminado de toxicidad ellos solos por creerse productores musicales o sus representantes.

Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que hace, y si no conectan creo que es bueno… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

“Ser ‘fan’ de un artista es conectar con la música que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”, detalló Danna Paola.

Todo cambia, todo evoluciona y yo sabia que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que mas me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

La actriz y cantante expresó que sabía que el cambio de dirección que había decidido tomar con su carrera musical no sería bien recibido por todos, pero resaltó que era algo que necesitaba hacer.

“Yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”, finalizó Danna Paola.

Algunos usuarios han reportado que la artista los bloqueó luego de debatir sus publicaciones, por lo que la han tachado de soberbia, por saber no sabe recibir la crítica, mientras que otros fans han aplaudido sus declaraciones y expresado su completo apoyo.