Ozuna estrena su sexto álbum de estudio ‘Cosmo’

Juan Carlos Ozuna Rosado mejor conocido como Ozuna, artista multipremiado, cantante y compositor puertorriqueño presenta su sexto material discográfico ‘Cosmo’, el cual se compone de 15 temas en total donde se incluye la canción ‘Vocation’ en colaboración con David Guetta como el sencillo principal. Este álbum muestra fusiones innovadoras de ritmo, melodías y letras pero sin dejar de lado la esencia vibrante del reguetón.

En conferencia de prensa llevada a cabo un día después de su presentación en el festival Coca Cola Flow Fest de la CDMX donde ofreció un show ante más de 96 mil personas, el intérprete compartió en exclusiva para Publimetro lo siguiente, “Es el primer álbum en mi carrera, al que le dedico el cien por ciento, le dediqué un año, muchas de estas canciones les tenía desde hace dos años, te puedo decir que es el proyecto donde más me he adentrado, sé que la gente y los fanáticos sienten eso y en este me tomé mi tiempo, todo lo bueno toma tiempo, cambié mi rutina por completo pero valió la pena”, dijo.

Ozuna presenta su más reciente álbum ‘Cosmo’. / Foto: Marisol Argumedo

Con respecto al nombre de este material discográfico, Ozuna reveló que le gusta nombrar sus proyectos de esa manera porque quiere que en varios años los mismos sean recordados, “Yo hago la música para que le gente lo sienta, para que se identifique” y agregó, “Cosmo es mi aura, es mi atmósfera, es un disco donde cuidé mi entorno y traje a todas las personas que estuvieron conmigo desde el inicio, le dediqué el 110 por ciento”, ya que pudo trabajar con varios productores que estuvieron con él desde que comenzó su carrera musical. Por otro lado, ‘Cosmo’ incluye 15 temas y colaboraciones con productores y artistas como Anuel AA, Chencho Corleone, Chris Jedi, David Guetta, De La Ghetto, Jhayco, Lito MC Cassidy, Maldy y Sky.

En cuando al sonido el puertorriqueño mencionó que fue un proceso bonito, ya que con este proyecto lo que más disfruto fue el camino, tanto como lo bueno como lo malo pero dentro de todo eso, enfatizó en que lo disfrutó como no lo había hecho con otro de sus materiales discográficos, “Cuando haces un álbum, haces un viaje o una aventura pero tiene que tener un sentido social y la salud mental es muy importante hoy en día, por eso siempre tengo una canción en cada álbum donde se toque un tema importante, y para ‘Cosmo’ no fue la excepción, ya que en este material incluí una canción, donde se habla de algo que todos pasamos, incluso varios amigos del medio lo están viviendo o han pasado por eso”.

Ozuna presenta su más reciente álbum ‘Cosmo’. / Foto: Marisol Argumedo

Debido a que el cantante estuvo involucrado en todos los aspectos de este material, fue cuestionado acerca de cómo es que hace para que le de tiempo de enfocarse en otros ámbitos de su vida, “Soy una persona que se divide en cinco personas diferentes, soy papá, tengo mi equipo de baloncesto, tengo mi compañía, me tengo que dividir y es algo que antes no hacía y creo que ha traído mejores resultados, ya que le dedico el tiempo necesario a cada una de las cosas”. Por último, Ozuna no descarta una presentación en solitario en Ciudad de México, “Mi equipo ya está trabajando en ello y podría ser para principios o finales de 2024″.