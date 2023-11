¿Aún la ama? Yolanda Andrade le responde a Verónica Castro y esto fue lo que deseó

Yolanda Andrade afirma que no es "mentirosa" Yolanda Andrade afirma que no es "mentirosa" como lo sostiene Verónica Castro (Instagram @yolandaamor @vrocastroficial)

La drama entre la actriz Verónica Castro y la presentadora de televisión, Yolanda Andrade, parece no tener fin, pues mientras una niega el romance la otra sigue jurando que así fue, y siguen hablando del tema en cada encuentro con los medios de comunicación. En esta oportunidad le tocó a Andrade, quien se pronunció sobre las declaraciones que ofreció Castro a mediados de noviembre, en su regreso a México luego de unas vacaciones.

Verónica le manifestó el programa Despierta América el pasado 6 de noviembre: “Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga pedir perdón, pues que lo pida y nada más. Yo no tengo nada que perdonar. No me sentí lastimada, pero fueron bromas en su mal tiempo y mal momento, pero está bien”.

Por lo que la prensa aprovechó este 27 de noviembre para entrevistar a Yolanda quien refutó: ““Yo soy bromista, pero no mentirosa (...) Yo no diría una broma así, para qué si no tiene sentido. Es como, no sé, está bien lo que quiera decir, peor yo no soy mentirosa. Me cansé del ‘ella dijo, que yo dije’...Esto ha sido un ir y venir bien cansado para mí, y no yo nunca, en ningún momento dije, ni ha salido de mi boca una mentira”.

La amistad entre las dos artistas comenzó en década de los 2000, pero en el programa de Big Brother VIP 2, donde los sentimientos se profundizaron hasta, presuntamente, llegar a ser pareja y fueron inseparables, pues hasta vacacionaban juntas, pero en el 2009, Yolanda afirmó que ellas tuvieron una boda simbólica, algo que desde entonces ha negado rotundamente la “Chaparrita de oro”.

Yolanda sigue indicando que fueron años hermosos: “Hubo mucho amor (...) Hay amor y claro yo siempre he tenido una relación bien bonita con todas mis parejas”. Cuando Verónica declaró a “Despierta América” era trasladada en silla de ruedas por el aeropuerto de la capital mexicana, y al ser indicarle esto a Andrade, pues se manifestó.

Además, rememoró lo que la enamoró: “Me cautivó su simpatía, su humor, su talento, era una mujer muy divertida”. “Yo la vi diferente, y le deseo a ella que tenga salud y bendiciones, pero te repito, yo te puedo decir las bromas que quieras, pero soy muy responsable con mis palabras y no he dicho ninguna mentira. Hay que dar bendiciones. La veo muy diferente y todo, como... no sé. Hay que viajar ligeros de equipajes y me refiero también a la mochila que trae cargando de la vida con las mentiras. Hace mucho tiempo que la desconozco”, y aseveró que se debe, principalmente, por su aptitud.

Yolanda también habló sobre su estado de salud, pues el pasado sufrió de un aneurisma cerebral, por el que debió ser operada de emergencia. Se trata de la rotura de una vena inflamada. Este padecimiento está afectando los músculos de su ojo y es por esto que usa un parche en la zona ocular izquierda.

Ante esto manifestó: “Estoy muy bien de salud. Muy agradecida con mis amigos, con la gente, con los doctores, y cerramos el año bien bonito. (...) Creo que la salud es la parte fundamental de todo, no importa más nada. Hay que cuidarnos y valorar siempre las amistades, la gente, la familia”.