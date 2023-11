Jungkook de BTS anuncia remix con Usher de “Standing Next To You”. / Foto: Getty Images

El miércoles 29 de noviembre (Hora Corea), Jeon Jung-kook o simplemente Jungkook, actual integrante del grupo de k-pop BTS, sorprendió a su fandom, ARMY, al anunciar un nuevo remix del tema “Standing Next To You” el cual será en colaboración con el cantante Usher.

“Hola. Esta es BIGHIT MUSIC. Nos complace anunciar el lanzamiento de la versión remix de “Standing Next to You”, la canción principal del álbum solista de Jung Kook, “GOLDEN”. Con la participación del artista de R&B estadounidense Usher, este remix agrega un toque aterciopelado a la vibra enérgica de la versión original, mostrando la sinergia entre los dos artistas con toda su fuerza. Les pedimos su amor y apoyo entusiastas para “Standing Next to You - Usher Remix” y los proyectos futuros de Jung Kook. Gracias”, se lee en un comunicado oficial compartido en Weverse.

Este nuevo remix se une a la lista de las nuevas colaboraciones de Jungkook de BTS tras el lanzamiento de su primer material discográfico como solista ‘Golden’, entre las que destacan el tema ‘3D’ con Justin Timberlake sin dejar de lado las canciones previamente estrenadas, ‘Seven’ en colaboración con Latto y ‘3D’ con el cantante y compositor Jack Harlow.