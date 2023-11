Florinda Meza señala al responsable de que no estén los programas de ‘Chespirito’ en la televisión

Florinda Meza volvió a ser el centro de atención en redes sociales, al compartir una fotografía dos días después del aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. La imagen que compartió, quien fuera la compañera de vida del comediante mexicano, generó varias reacciones entre los internautas.

“Buenos días, mi alegría, ¿qué tal el cielo?... ¿Aquí? Tu bonita vecindad y yo te extrañamos mucho, mi Rober... siempre”, escribió junto a la imagen donde se le observa parada frente a la tumba de Chespirito.

Han pasado nueve años desde la muerte del ícono de la cultura pop, y fue hasta este 30 de noviembre que la actriz posteó la imagen frente a la tumba de Chespirito con un mensaje especial, algo que generó varias reacciones.

“Déjelo descansar”, “Lo extrañamos mucho y lo recordaremos siempre”, “Uuff todavía a mis 48 años veo El Chavo del 8 , el Chapulín Colorado! Únicos! Descansa en paz”, “Doña Florinda, cuantos recuerdos, risas a carcajadas, se extrañan a todos los de la vecindad que ya no están, al chavito, ñoño, el profesor Jirafales su eterno amor, a Jaimito el cartero, a monchito a ese que usted maltrato siempre, a la brujita del 71, Godínez etc...”, “Algún día los volverán a transmitir?”, fueron parte de los comentarios.

El pasado 28 de noviembre, Meza compartió otro mensaje: “Hoy, como siempre, más que nunca, estás en mi corazón. Cada latido es el sonido de tu voz, que me sigue diciendo: ‘Mi bonita, aquí estoy... te amo’. Para el mundo eres Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Para mí, fuiste, eres y serás “Mi Rober”, quien me enseñó que el amor eterno sí existe.

¿Qué pasa con los programas?

En los comentarios que generó la imagen frente a la tumba, también varias personas le reclaman el que los programas de Chespirito no se estén transmitiendo en la televisión abierta.

“Ya publiqué un video donde explico que no he sido yo quien se ha negado. Soy la más afectada y triste por eso, ya que mi Rober no se merece que se olvide su legado. Televisa quiere, yo quiero. El que falta es el que tiene la responsabilidad. Gracias por tu fidelidad al programa”, explicó.

