Fue el pasado mes de marzo, cuando la cantante y compositora española Rosalía y el cantante y actor puertorriqueño Rauw Alejandro anunciaron su compromiso, sin embargo, en junio la pareja le puso fin a su relación tras tres años.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, escribió Rauw Alejandro en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Rosalía por medio de sus historias o stories de Instagram, publicó lo siguiente, “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni (hago) caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación tras 3 años. / Foto: Getty Images

Rosalía estaría saliendo con Frank Ocean

Sin embargo, a varios meses de esta noticia, comenzó a circular el rumor en el cual se señala que Rosalía estaría saliendo con el rapero y cantante Frank Ocean, debido a que el intérprete de ‘Thinkin Bout You’ compartió una fotografía de la cantante española con la que muchos aseguran que se confirmaría su romance.

Rosalía estaría saliendo con Frank Ocean. / Foto: Instagram

Rosalía y Frank Ocean estrenarían colaboración ‘Changes’ de manera oficial

Cabe señalar que otros internautas mencionaron que esto sería un spoiler del próximo lanzamiento que tienen en conjunto. Y se trataría del tema ‘Changes’ el cual fue grabado en 2020 y que se filtró en mayo de este año. Este estreno también vendría acompañado de un video musical oficial donde participaron los raperos Slowthai y A$AP Rocky.

Frank Ocean - Changes feat. Rosalía pic.twitter.com/9xUniPqWCc — Frank Ocean Updates (@blahnded) May 31, 2023