Gomita asegura que intentó atentar contra su vida tras maltratos en ‘Sabadazo’

‘Sabadazo’ se convirtió en uno de los proyectos más populares de Televisa, no obstante, luego de su cancelación, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, habló abiertamente de los maltratos que sufrió dentro de la producción, en especial por parte de Cecilia Galliano y Laura G.

El famoso programa se mantuvo al aire por aproximadamente siete años, pese a que el público percibía unión entre los conductores, la comediante mexicana aseguró que todo era diferente fuera de cámaras por la actitud de sus compañeras.

Sabadazo Foto: Instagram

Gomita asegura que intentó atentar contra su vida

No es la primera vez que Aracely habla de su experiencia dentro de la producción, pero recientemente confesó frente a las cámaras de ‘Tirando bola’ de Franco Escamilla que intentó atentar contra su vida.

“En Sabadazo no nos pagaron por tres años, pero ganábamos en el circo. Tenía que pagar piso. Mis compañeras me decían eso porque tenía pe*** con ellas. El bullying más grande lo recibí en la tele con Cecilia Galliano y Laura G”, dijo.

Asimismo, la influencer declaró que recibió un sinfín de críticas por su cuerpo, hasta el punto de intentar quitarse la vida en tres ocasiones, ya que intentaba salir del programa, pero su padre la convenció de seguir trabajando para aportar en su carrera.

“Era porque estaba gordita. Yo tenía un cuerpo normal, no un cuerpo de televisión. A ese programa llegué a los 16 años y en pleno desarrollo. Tres veces intenté quitarme la vida por no querer ir al programa, pero mi papá insistía que no podía dejarlo. Ahí te manipulan, cada ocho días lloraba al terminar el programa”, comentó.