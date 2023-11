Introducción de un nuevo personaje en The Marvels predice un destino fatal para importante miembro de los Avengers

The Marvels

The Marvels es uno de los más recientes fracasos de Marvel Studios en la taquilla. La cinta tiene sus momentos interesantes, pero los fans de la franquicia no acompañaron en las salas de cine.

Sin embargo, las historias de Carlo Danvers, acompañada de Mrs Marvel y Monica Rambeau, dejaron bastante hilo para cortar en las próximas historias del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

No hay dudas de que lo más interesante fue el postcrédito de la película. Tras cerrar la abertura dimensional que había en el espacio, Capitana Marvel quedó de un lado y Monica en un universo alterno.

También te puede interesar: Protagonista de “Ms Marvel” opina lo que puede hacer la compañía para recuperar su popularidad

Allí aparecieron Beast / Hank McCoy, el de los X-Men, y una versión de Binary, encarnada por Maria Rambeau, que en el universo original es la madre de Monica.

En el Universo Marvel, existen dos personajes conocidos como Binary. El primero es un duplicado energético de Carol Danvers, que adquirió sus poderes tras ser expuesta a la radiación de la Zona Negativa. El segundo es Maria Rambeau, que adquirió sus poderes tras ser absorbida por un agujero negro.

Binary

Eso quiere decir que si en este universo Maria es Binary lo más probable es que Carol Danvers, la Capitana Marvel, haya muerto.

No hay nada para alarmarse, ya que es normal que en universos alternos hayan muertes de otros personajes. De hecho, en Doctor Strange: Multiverse of Madness vimos como muchas versiones de Stephen ya no existían.