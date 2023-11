Yalitza Aparicio: “Hago mi trabajo y que venga lo que tenga que venir”

Yalitza Aparicio espera en los camerinos para hacer una presentación de la cinta Presencias dentro del Festival Internacional del Cine de Autor (FIC Autor) en Guadalajara. La actriz mexicana es inquieta y aprovecha sus minutos para crear contenidos en sus redes sociales, así lo hizo durante la espera con algunos clips divertidos para su cuenta de TikTok.

La actriz, influencer y activista se ha vuelto una figura mediática en México que cumplirá 30 años el próximo 11 de diciembre. Durante la charla señaló la importancia de elegir proyectos que le sumen a su carrera.

“Considero que cada uno de los trabajos que he realizado, siempre entrego todo de mí y estoy dispuesta a cualquier cosa. Además, cada uno de los proyectos son distintos unos del otro, eso también me permite -a mí- cambiar el panorama de qué es lo que quiero y que no. Al final, pues considero que no sabemos todo de esta vida, sino hay que ir aprendiendo. Es un halago que las personas me den la oportunidad de expresarme”, comentó durante su breve visita a Guadalajara.

“Yo aplaudo el trabajo de cada uno de mis colegas que se atreven a trabajar fuera del país para seguir abriendo puertas a los que nos quedamos en México” — Yalitza Aparicio

Desde su participación en Roma, la actriz ha realizado pocos proyectos en cine y televisión.

“Nunca hay límites en los sueños o aspiraciones, pero sigo trabajando en proyectos que me gusten, atraigan y que signifiquen algo para mí. No me importa hacer un proyecto por año, pero que sea algo que realmente quiera para disfrutar todo el proceso”, puntualizó.

Yalitza Aparicio filmó su segundo largometraje Presencias (Luis Mandoki) tras cuatro años de protagonizar Roma.

“Es muy diferente aceptar la cosas solo por aceptar, porque al final no le entregas esa pasión que necesita, además del respeto y entrega que merece. Además, Presencias me llevó a incursionar en el género de terror, algo que me generó muchos nervios. Yo tenía un temor de entrar a este género, porque considero que es complicado, sobre todo porque el público es muy exigente, pero son experiencias que te dejan un buen sabor de boca y una anécdota más de aprendizaje”, comentó.

Drama, terror, suspenso y próximamente comedia son parte de sus nuevas historias, “hago mi trabajo y que venga lo que tenga que venir”. Por ahí hay algo en la comedia, pero por el momento hay proyectos más delante. Quiero seguir aprendiendo de la actuación y no cerrarme para experimentar”.

Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por Roma, incursiona en nuevos territorios. (Foto: Gabriela Acosta.)

Incursiona como productora

Bonded, será la ópera prima del cineasta y guionista Mohit Ramchandani, contará con un elenco encabezado por el mexicano Diego Calva, el chileno Alfredo Castro, las mexicanas Renata Vaca y Paulina Gaitán, así como el estadounidense Jason Patric. Yalitza Aparicio es la productora ejecutiva.

La cinta está basada en una redada en la fábrica de explotación de El Monte California en 1995. Su tema central es el abuso y la explotación laboral en una maquila de moda rápida ubicada en el centro de Los Ángeles, California. Por lo que se ha dado a conocer de la trama, Bonded cuenta la historia de un joven ve frustrado su sueño de ser futbolista cuando lo trasladan a esta fábrica donde las condiciones son poco favorables. Acepta la situación hasta que una joven desaparece.

Yalitza Aparicio deja atrás el drama y se enfrenta a nuevos retos (Foto: Cortesía.)

“Es increíble cómo existen aún personas que se entregan a estos proyecto y a las historias, porque se sorprenderán cuando les toque ver a este proyecto. Estamos acostumbrados a ver historias, la mayoría de cuando sales de tu país para buscar la mejor oportunidad, pero esto es muy distinto”, dijo sin poder agregar más detalles.

El drama tendrá su estreno mundial como filme de clausura del Mammoth Film Festival, el próximo 5 de marzo de 2024.

Lo que viene

Estrenará la serie Midnight Family (una adaptación ficcional del documental Familia de medianoche de Luk Lorentzen) con Natalia Beristain en el equipo de dirección y que tendrá en el reparto a Diego Calva, Renata Vaca, Joaquín Cosio, Itzan Escamilla, Dolores Eredia y José María de Tavira.

(una adaptación ficcional del documental de Luk Lorentzen) con Natalia Beristain en el equipo de dirección y que tendrá en el reparto a Diego Calva, Renata Vaca, Joaquín Cosio, Itzan Escamilla, Dolores Eredia y José María de Tavira. Protagoniza La Gran Seducción ( Netflix) dirigido por Celso García, con guion del propio Celso y Luciana Herrera Caso.

Netflix) dirigido por Celso García, con guion del propio Celso y Luciana Herrera Caso. Ha participado en series como Los Spookies, Mujeres Asesinas y Bite Size Halloween; en los cortometrajes Hijas de brujas, El renacer de la industria y Sweatshop Girl, que fue selección oficial en Sundance; también protagonizó el filme Presencias.

