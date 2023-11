Karol Sevilla y Mario Bautista son captados en una cita

Karol Sevilla volvió a llamar la atención de sus seguidores, ya que poco después de confirmar que está soltera, fue captada con Mario Bautista en lo que habría sido una cita romántica en un restaurante de la Ciudad de México, desatando un sinfín de reacciones.

La actriz mexicana ha mantenido al tanto a sus fans sobre su vida amorosa, en especial luego de confesar que terminó su relación con Emilio Osorio, por lo cual dejó abierta la posibilidad de iniciar una relación.

¿Karol Sevilla y Mario Bautista son novios?

Pese a que siguen surgiendo especulaciones sobre los motivos de la ruptura entre Karol Sevilla y Emilio Osorio, la protagonista de la serie ‘Soy Luna’ y Mario Bautista se robaron la atención en redes sociales tras ser fotografiados juntos.

Reencuentro entre Karol Sevilla y Mario Bautista.. pic.twitter.com/htGF5gZKNz — Karol Stan⚡ (@theboystan) November 29, 2023

En las imágenes ambos artistas fueron captados en medio de una cena, destacando por su cercana interacción, por lo cual levantaron sospechas sobre un posible romance en desarrollo, especialmente porque se encuentran solteros.

Karol Sevilla y Mario Bautista QUEEEEE reencuentro después de 4 AMOOOO pic.twitter.com/ocyjNyJxC6 — francesca (@karolsevillaily) November 29, 2023

Hasta el momento se tratan de especulaciones, puesto que Karol y Mario han evitado hablar de las fotografías, con el objetivo de calmar los comentarios.

Karol Sevilla habla de su ruptura con Emilio Osorio

La actriz del programa ‘Soy Luna’ suele mantener comunicación constante con sus seguidores a través de transmisiones en vivo, es por ello que desde una plataforma aclaró que está soltera, pero decidió evitar entrar en detalles para no generar una polémica.

“No ma***, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”, dijo.