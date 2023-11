¡La espera ha terminado!. Nick Carter, el cantante estadounidense y exintegrante de la icónica banda Backstreet Boys, anunció que su gira Who I Am 2024 Tour, visitará países como Ecuador, Chile, Argentina, Perú y las principales ciudades de México.

A pesar de que Nickolas Gene Carter es conocido por haber sido miembro de la popular banda Backstreet Boys, su exitoso proyecto como solista ha recibido grandes elogios, su debut en solitario llegó con el álbum Now or Never en 2002, marcando su transición de ídolo juvenil a artista individual.

¡La espera ha terminado! ¡El legendario @nickcarter regresa a México con #WhoIAm2024Tour! ❤️‍🔥 ¡Que no se te pasen las fechas! 😎⚡️#PreventaCitibanamex: 1ro de diciembre.

Venta general a partir del 2 de diciembre. pic.twitter.com/lF2SLBEiKj — Ocesa Total (@ocesa_total) November 29, 2023

Este álbum mostró una nueva faceta de Carter, explorando un sonido diferente y, alejándose del estilo pop característico de los Backstreet Boys. Canciones como “Help Me”, “I Got You”, “Superman” y su más reciente tema “Made For Us”, se podrán escuchar en sus presentaciones por territorio azteca.

Su capacidad para conectarse con su audiencia, tanto en los Backstreet Boys como en su carrera en solitario le ha permitido experimentar con diferentes sonidos y estilos, añadiendo cada vez más éxitos a su carrera.

Nick Carter anuncia serie de conciertos en México

30 de enero - Pepsi Center WTC - Ciudad de México

31 de enero - Auditorio Pabellón M - Monterrey

¡Prepárate para vibrar con su regreso en Ciudad de México y Monterrey! Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex el 1 de diciembre a partir de las 11 AM, hora local en www.ticketmaster.com.mx, mientras que la venta general iniciará el 2 de diciembre a las 11 AM, hora local.