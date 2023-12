Maestra sorprende a seguidores con 5 cosas que nadie sabía de ella

Las profesoras son el centro de atención en las aulas, sin embargo con la llegada de las redes sociales, miles de maestras ganaron popularidad en TikTok e Instagram por compartir cómo es el día a día de una docente.

Leila es una usuaria de la aplicación china con más de 250 mil seguidores. La mujer comparte, casi cada 24 horas, algún video relacionado a su trabajo o vida personal, mas en las últimas horas se comenzó a viralizar un video donde narra cinco cosas que nadie sabía de ella.

La internauta inició confesando que trabajó en una cada de comida rápida, pero desde pequeña siempre quiso enseñar. Con un par de muñecos y peluches, Leila organizaba una “clase”. La joven explicó que estudió la carrera de Matemáticas y ciencias de átomos.

La usuario aseveró que no le gusta la Historia, no le gusta leer, le encanta hacer ejercicio y su primer video viral consiguió tres millones de visitas; en el clip narraba la situación de acoso que vivió con un ex.

La miss confesó que odia hablar sobre matemáticas cuando está en una cita, de hecho, le gustaría tener una relación con alguien que no estudie lo mismo que ella. Hasta el momento, la grabación de los hechos ya supera las 100 mil reproducciones en TikTok.

“Te felicito genia!!!!! Sos muy inteligente y simpática, yo también fui abanderada, soy docente jubilada y me sigue encantando estudiar de todo”, “no te gustaría de dar clases en la universidad o en alguna escuela?”, o “por tus videos estoy a punto de dejar medicina y hacer matemáticas volví a mi amor del secundario”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.