Alicia Villarreal confesó si su exesposo fue un mantenido

El matrimonio de Alicia Villarreal y Arturo Carmona terminó hace muchos años, pero todavía algunos de los seguidores en redes sociales, se preguntan cuál fue la causa de su divorcio. Este fue un tema de constantes discusiones, sobre todo porque se dijo en su momento que la razón estaba relacionada con las críticas que recibió Arturo Carmona por salir a la luz que resultó ser un mantenido. La cantante abrió su corazón y dio detalles de su pasado en el programa ‘Ventaneando’ con Pati Chapoy.

La oriunda de Monterrey tuvo que dar algunas razones de su separación, entre algunas confesiones indicó que: “Exactamente no sé, yo lo único que recuerdo es como yo me sentía y como yo me sentía era incomprendida”, agregó.

Sin embargo, Carmona mientras participó en ‘La Casa de los Famosos 3′, alegó que le afectó que las críticas que lo tachaban de mantenido, le afectaron muchísimo.

Al ser abordado con esta interrogante, Villareal respondió: “Ganaba dinero, ganaba mucho dinero también, pero el trabajo fue un factor yo creo que importante”, recalcó desmintiendo toda clase de malos entendidos sobre si resultó ser un mantenido.

¿Por qué se separaron?

“Un día yo estaba muy enojada y empezamos a discutir y él empieza a agarrar todas sus cosas y ya cuando yo salgo ya su papá estaba ahí”. La intérprete también expresó que

Las expresiones de los internautas no parraron: “Les faltó paciencia, tolerancia, respeto. A tan corto tiempo del matrimonio si había amor pudieron salvar su matrimonio, quizá no se dieron el tiempo de conocerse antes de matrimonio y éste les quedó grande a los dos”.

“Alicia destruyó su carrera y su éxito con la reacción de despechada mujer ardida sin dignidad y errática”, “Él sólo la utilizó para sobresalir ella era más famosa y talentosa”, son algunos mensajes de los seguidores.