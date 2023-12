Billie Eilish sale del clóset: “No me di cuenta de que la gente no lo sabía”

Billie Eilish ha sorprendido en los últimos meses por su cambios físicos, en el que se observan los resultados de sus rutinas en el gimnasio. Ahora, la cantante estadounidense vuelve a ser el centro de atención al hablar sobre su orientación sexual.

La artista global confirmó que recientemente salió del armario en su artículo de portada de Variety Power of Women, en el que reveló por primera vez su atracción por las mujeres.

La ganadora del Grammy caminó por la alfombra roja en el evento Hitmakers, donde reveló que no tenía la intención de hacer un gran gesto al “salir del clóset”.

“No, no lo hice”, dijo Eilish. “Pero pensé: ‘¿No era obvio’? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Yo simplemente digo: “¿Por qué no podemos simplemente existir”? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”

La intérprete de Bad guy asegura que tras la publicación se dio cuenta de que había hecho pública esta situación. “Vi el artículo y pensé: ‘Oh, supongo que salí del armario hoy’. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan”, agregó. “Estoy a favor de las chicas”.

En el evento Hitmakers, la cantante recibió el premio a la Canción cinematográfica del año junto a su hermano Finneas por What Was I Made For, presentada en el éxito de taquilla del verano Barbie.

