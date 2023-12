Andrés Suárez regresa a México con ‘Viaje de Vida y Vuelta’

El próximo 23 de febrero, el cantante y compositor español Andrés Suárez ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX, esto tras el éxito de la presentación sold out que realizó en el Lunario del Auditorio Nacional en junio de este año, “Llevo soñando con el Teatro Metropólitan desde los 13 años, me he presentado en varias ocasiones en México pero esta vez se siente especial, tendremos invitados de lujo que aún no puedo revelar”, compartió el intérprete.

El cantante recalcó su amor por México, país que ha visitado desde hace más de 10 años, y que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos por lo que no descarta grabar esta presentación para posteriormente lanzar un álbum o un DVD.

Andrés Suárez se presentará el próximo 23 de febrero en el Teatro Metropólitan con ‘Viaje de Vida y Vuelta’. / Foto: Marisol Argumedo

Para este show, Suárez presentará los temas de su noveno álbum de estudio titulado ‘Viaje de Vida y Vuelta’ al igual que los temas que han marcado su carrera artística como, “No Saben De Ti”, “Benijo” y “Números Cardinales”, entre muchos otros más.

Con respecto a la preparación para este concierto compartió, “Tras la pandemia, me hizo entrar en esa ideología de disfrutar cada show como si fuera el último, no tengo ni idea del futuro, la preparación es esa, se trata de disfrutar, disfrutar, reír y gritar. Vivirlo como si fuera la última vez”.

Asimismo, Andrés Suárez reveló que todo girará en ‘VVV’ un acrónimo de su último álbum, “Hay un debate interno que tengo entre el empresario y el artista, trato de estar involucrado pero no tanto. En mi caso he hecho partícipe a alguien de mi vida privada, eso queda en mis canciones. Vivimos en la inmediatez, pero dónde queda el arte y la excelencia, yo me quedo con la parte del arte que no tiende a la moda o a las vistas”.

Pues que nos vamos al Metropólitan de rueda de prensa… BUENOS DÍAS MÉXICO!!!!!!!!! pic.twitter.com/bA3p4CAHzk — Andrés Suárez (@andressuareztwi) December 4, 2023

El español reveló que una de sus colaboraciones favoritas es con Ale Zeguer, a quien considera una artista muy talentosa, y que le gustaría trabajar con Marissa Mur, “Yo empecé en el heavy metal, y hasta ahora he explorado muchos géneros pero reniego de las etiquetas. Yo no estoy en contra de ninguna música, lo único que no tolero es cuando se denigra a la mujer, yo me opongo”.