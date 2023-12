Hozier anuncia concierto en México para 2024. / Foto: Getty Images (Michael Loccisano/Getty Images for Little Kids Roc)

Hozier, el talentoso músico y multinstrumentista irlandés que ha cautivado a los fanáticos con su sonido distintivo y profundidad artística, anunció su esperado regreso a la capital mexicana el 20 de febrero de 2024 en el Pepsi Center WTC.

¡El esperado regreso de @Hozier a México ya tiene fecha! ⚡️ ¡Su sonido distintivo y sus poderosas letras llegan con #UnrealUnearthTour en febrero del 2024 al Pepsi Center WTC! 🎸#PreventaCitibanamex: 7 de diciembre.

Venta general a partir del 8 de diciembre. pic.twitter.com/9LUjey4wNc — Ocesa Total (@ocesa_total) December 4, 2023

La actuación viene en apoyo de Unreal Unearth, el tercer álbum de estudio de Hozier que tiene influencias que van desde el folk hasta el rock. Con aportes de importantes productores como Jeff Gitty (Jennifer Lopez, HER), Bekon (Kendrick Lamar, Drake) y Jennifer Decilveo (Miley Cyrus, Bat For Lashes), el álbum presenta 16 canciones que seguramente formarán parte del repertorio musical durante su paso por México con su Unreal Unearth Tour 2024, además de sus grandes éxitos como “Almost (Sweet Music)”, “Movement”, “Cherry Wine”, “From Eden” y " Someone New.”

Previsto para actuar ante más de un millón de personas en todo el mundo en 2024, Hozier sigue enganchando al público con sus provocadoras, enérgicas y orgánicas actuaciones en directo, que abarcan su extenso catálogo de éxitos de más de una década.

Su conexión única con el público se ha hecho más evidente a lo largo de los años y se deriva de la naturaleza íntima y duradera de sus espectáculos. Fiel a su filosofía, la gira Unreal Unearth de Hozier le ha llevado a recintos más grandes y le ha permitido tocar junto a su banda ante un total de 500.000 fans en todo el mundo a lo largo de 2023.

No te pierdas esta presentación y adquiere tus boletos en la preventa Citibanamex el 7 de diciembre, a las 11 AM, hora local y un día después en las taquillas del recinto o a través de www.ticketmaster.com.mx.