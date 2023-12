Fantasma de Jenni Rivera aparece en concierto de Chiquis

Las redes sociales son una caja de sorpresas y todos los días aparecen videos que se vuelven virales. Tal es el caso de Chiquis, hija de Jenni Rivera, durante un concierto en Los Ángeles, California.

Circula en redes, sobre todo en TikTok, un material donde supuestamente aparece un fantasma de Jenni Rivera entre el público. Llamó la atención el rostro de la mujer que estuvo muy cerca del escenario.

Jenni Rivera murió un 9 de diciembre del 2012, por lo que al estar cerca su aniversario luctuoso, algunos usuarios creen que apareció en el concierto de Chiquis Rivera.

“En ese Tiktok viene el video donde sale la doble de Jenni cantando en el concierto de Chiquis, no es un fantasma jajaj”, “Es una imitadora de Jenni que asistió al concierto, incluso transmitió en vivo el concierto de Chiquis”, “Dios mío, apareció Jenni”, “Ya les había dicho que Jenni no murió”, “No era el fantasma, era la Jenni”, “Creo que era Jenni no está muerta, ahora si sabe que clase de hermanos tuvo y que Chiquis defendiendo a sus hermanos como ella lo hubiera hecho”, fueron los comentarios de algunos cibernautas.

¿Fantasma o doble?

Lo que sucedió realmente durante el concierto de Chiquis es que acudió Gracie Mónico, una imitadora de la “Diva de la banda”, pero eso no impidió que asustara a una parte de los asistentes al verla por los alrededores.