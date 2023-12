Michelle Maciel: “Soy un man haciendo música y represento todo, menos lo femenino”

Michelle Maciel ha tenido que ir contra corriente en una industria musical llena de etiquetas. El cantante de corridos tumbados que se popularizó por canciones como CCC junto a Edén Muñoz, platicó con Publimetro sobre la inclusión en el regional mexicano.

El músico e intérprete reveló que cuando tenía 5 o 6 años sabía perfectamente lo que le gustaba y quién era, pero no había un Michelle Maciel que alzara la voz.

“Ahora ser yo una voz que viene a despertar generaciones y decirles está bien ser tú, creo que esa es mi misión de vida. Si me tengo que pegar la chinga con los medios y con la gente que me agrade, pues me la voy a pegar, sobre todo por esa gente que no tiene el valor de hacerlo. Y yo digo, los voy a representar”, así inició la charla con Maciel.

El cantautor sonorense ha tenido una serie de “enfrentamientos” por el uso de los pronombres para describirlo, si es él o ella, al preguntarle cómo se siente al día de hoy respondió, “ni mi familia, ni mi novia me habían preguntado eso. Me siento así como que despidiéndome. Hace poco estaba en el hotel y le dije a mi mamá que tenía una ataque de ansiedad y me puse a llorar solo. Como que a veces extraño mi vida de no tener tantos pendientes, de estar con mi mamá y con mis hermanos. Bien dicen que la vida del artista es un poco sola”.

Michelle Maciel llega directamente al núcleocultural de un país tan romántico como México. (Foto: Cortesía Sony Music México,)

Michelle Maciel compartió de manera directa su opinión sobre esta situación que vive todos los días, de tratar de explicar quién es.

“Cada vez se pone como que un poquito, no sé, como que cada vez me da un poquito más de ansiedad. Al inicio, empecé con todo este rollo de los pronombres, se me hacían cosas bien fáciles y que la gente iba a digerir fácil, pero de repente a los medios se les avisa lo que a uno le hace sentir incómodo y todo, pero como que a veces lo hacen adrede y está difícil no caer en provocaciones. Por eso, intento no agüitarme, porque obviamente también somos humanos. También es muy bonito, de repente, conocer gente que te abre nuevas puertas, pero pienso mucho si uno está loco o está mal por identificarse como se identifica y por hacer la música que hace”, compartió.

“A veces me pongo a pensar de porqué Dios me habrá mandado en este cuerpo. Y a veces me gusta pensar que porque vengo a alzar la voz por personas como yo, por personas que son diferentes y punto, no solamente hablando de orientaciones sexuales”. — Michelle Maciel

El músico añadió que suele ser desgastante ir contra los comentarios que lo señalan como “raro”.

“Cómo te adaptas sin dejar de ser tú, luego te identificas con pronombres que a ti te hacen sentir cómodo, pero algunas personas te empiezan a tachar de raro o se burlan de uno. Estoy hablando nomás de lo malo, pero cosas que nadie habla, pues uno es humano y, claro que de repente sí llegan a afectar o que lees un comentario y a lo mejor te agüitas diez minutos, pero ya te agüitaste diez minutos en el día. Hay mucha gente afuera molestándose, porque tú eres tú”, explicó.

Nacido en Obregón, Sonora, desde muy corta edad comenzó a componer canciones utilizando solo melodías, sin ningún instrumento musical y teniendo a las mujeres como inspiración.

“Me hacen preguntas bien tontas, como ‘¿Y qué se siente ser como tú en la industria?’, es como si le preguntaras eso a una persona blanca o negra. No es como que te tienes que poner un aparato especial para escuchar mi música y siento que la gente a veces se refiere a mí como si yo fuera especial o si fuera un monstruo. Soy un man haciendo música y le estoy cantando a una mujer y punto, no es para que le hagan tanto de pedo”, puntualizó.

“No hay igualdad”

Sentado en un sillón en un hotel de Guadalajara, el propio Maciel confesó que la industria musical sigue siendo machista.

“Hemos tenido una industria súper machista, porque te das cuenta de que las únicas ‘mujeres’ (...). Me preguntan si soy una mujer en el regional o cómo me siento representar, pero soy Michelle Maciel y represento todo, menos lo femenino. Somos súper machistas, porque una morra que representa lo masculino y que se identifica como vato está pegando. ¿Y cuántas morras en el regional están pegando, charteando y tienen los números que tienen los hombres en el regional? Bueno, no existe. Yo no estoy en representación de lo femenino, que me encanta y me encantaría que también hubiera una mujer representante y que esté al nivel, no de talento, sino de números y de reconocimiento. Creo que no hay mujer reconocida en el regional. No hay igualdad, no hay otra mujer que esté charteando como Junior H o Peso Pluma”.

Lo que viene

“Creo que en el 2024 va a ser un año de soltar puras canciones tristes, como que todo lo triste que no solté este año. Tengo muchas canciones guardadas, que conectan con Michelle Maciel que empezó hace tres o cuatro años con ese tipo de canciones que no eran tan comerciales, pero que eran bien tristes”, adelantó.

Michelle Maciel ha realizado varias colaboraciones como No sabía cuánto junto a Edén Muñoz y Escorpión con Ramón Vega.

“Ya hay muchas colaboraciones que representan todos mis mundos, de repente vamos a saltar con un bélico pop durísimo, el urbano o instrumental regional. Ahora digo... ¡Chinga tu madre (risa)!, quién dijo que no se podía. Voy a hacer de aquí, allá y acá (risa)”.

