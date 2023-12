Arcangel habla sobre su relación con Anuel despertando nuevamente el conflicto entre ambos

“¿Cómo voy a envidiar a una persona que no sabe ni hablar?” Arcángel le lanzó ‘tiradera’ a Anuel Fotos tomadas de redes sociales

Una reciente entrevista de Arcángel ha vuelto a poner en el centro de atención la polémica relación con Anuel, generando un revuelo en el mundo del género urbano.

En esta ocasión, el cantante ha dejado claro que no considera a Anuel como su amigo, lo que ha reavivado el conflicto entre ambos.

El conflicto entre Arcángel y Anuel tiene su origen en los problemas legales que han surgido entre ellos. Frabian Eli Carrión, cuñado de Arcángel y ex amigo, representante artístico y socio de Anuel, presentó una demanda por incumplimiento de contrato el año pasado.

Esta situación ha generado tensiones y ha afectado la relación entre los artistas.

Durante la entrevista en el programa de televisión’'Primer Impacto’', Arcángel fue cuestionado sobre su amistad con Anuel, a lo que respondió de manera contundente con un “NO”. Estas palabras reflejan la distancia que existe entre ambos y dejan claro que su relación está lejos de ser amistosa.

“Yo no tengo nada que opinar sobre esa situación, yo lo que sí te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Frabian y soy el tío de las hijas de Frabian”, aseguró el artista.

No son Enemigos

A pesar de las tensiones y el conflicto, el intérprete de ‘Por amar a ciegas’ no considera a Anuel como un villano:

‘’Tampoco soy su enemigo, tampoco le deseo mal porque ese no es mi superpoder, ese no es el especial mío, no es el odio, el especial mio es el amor de verdad y la buena vibra’'

Las declaraciones de Arcángel han generado un nuevo capítulo en el conflicto con Anuel, avivando las llamas de la controversia en el mundo del género urbano.

El tema de su relación continúa siendo uno de los más comentados en la industria musical, generando debates entre los seguidores de ambos artistas.