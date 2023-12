¿Fernando Colunga y Blanca Soto viven juntos?

Durante los recientes días se ha expandido la noticia de que Fernando Colunga y Blanca Soto están en la dulce espera. Pese a esa buena noticia, los famosos no han dado detalles ni confirmado nada sobre el rumor, sin embargo el presentador de espectáculos Javier Ceriani, afirma que la pareja vive en casas diferentes.

“Fernando tiene una casa muy grande, Blanca vive en otra casa a diez cuadra, Fernando vive frente a los padres, y frente a unos amigos que tiene alrededor pero no sabemos si viven juntos, no viven juntos, porqué tiene tres casas si son una pareja, porque está la madre de Blanca Soto, están los padres de Fernando Colunga y está Fernando, la casa es maravillosa, $16 MDD le costó es algo impresionante”, acotó el conductor de ‘Chisme No Like’.

¡SERÁN PAPÁS! 👨‍👩‍👦

Según los del programa 'Chisme No Like' #FernandoColunga y #BlancaSoto están esperando un bebé. Al parecer Blanca tiene 5 meses de embarazo y será un niño. Habrá que esperar a que ellos confirmen o desmientan la información. pic.twitter.com/uzd7U1aKL1 — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) November 30, 2023

Después de saber que ambos al parecer serán padres y que la actriz tendría cinco meses de gestación, Ceriani fue hasta la casa de Colunga, pero confirmó que no viven juntos. A raíz de esa hipótesis, los internautas expresaron:

“El mes pasado Mara subió una entrevista con Fernando Colunga, y le pregunto sobre su vida privada, dijo que él se reserva su vida. Porque lo que ofrece a su público es su talento. Y también dijo que ya tenía mujer y que vivían muy felices, y que él iba y venía a México por cuestiones de trabajo”, agregaron en YouTube.

Luego de conocer que la pareja mantiene algunos años de relación, se espera que en el tiempo menos esperado, puedan dar testimonio de lo que ahora atraviesan que para sus fans, es de mucha alegría por convertirse en padres, lo que para la mayoría ya era un caso perdido, ya que el famoso ha dedicado toda su vida a las telenovelas y a sus constantes apariciones en la televisión.