La enfermedad de Lucía Méndez que preocupó a sus seguidores

Luego de alarmar las redes sociales a consecuencia de un estado de salud que se presumía era delicado, Lucía Méndez fue dada de alta con ciertos cuidados. La actriz atravesó por un cuadro de atención médica de urgencias, que le impidió estar de cerca con sus seguidores por un determinado tiempo. Ya la famosa está en casa y tomando el descanso que requiere la situación.

“El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar. Ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar”, agregó la conductora del programa de radio, Vicky López.

Para Méndez fueron días intensos y sus personas más cercanas del medio, le dieron el apoyo necesario para salir del proceso.

Para los internautas también fue propicio poder darle el apoyo a la artista

“La mejor, la más internacional monterrey te ama”, “Lucía Méndez es una de las artistas más completas, como actúa, canta, deleita y siempre nos presenta ricos trabajos y momentos. Mejórate pronto”.

“Diría Mario de la reguera, la máxima estrella televisiva”, “Eres y serás la número uno. Y Lo vuelvo a repetir eres un ejemplo de vida. Disciplina, auténtica y le pone todo su empeño a sus proyectos por eso es exitosa”, son algunos de los comentarios desde la cuenta oficial de Instagram de la artista.

Hasta el momento, Abraham Méndez, quien también es mánager de su hermana, informó que la famosa se encontraba bajo observación, por lo que, si no había más complicaciones, sería dada de alta y efectivamente, la mexicana y estrella del clásico ‘O tú o nadie’, ya está fuera de peligro.