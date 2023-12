Eduin Caz enfurece con la prensa porque le preguntaron qué le iba a traer Santa Claus

Eduin Caz apenas sale de una controversia para involucrarse en otra, en esta ocasión se debe a la queja que hizo el cantante por las preguntas que recibió de la prensa en una ceremonia.

Hace poco se llevaron a cabo los premios Spotify y, aunque el vocalista del Grupo Firme no se iba a presentar, hizo acto de presencia y decidió dar algunas entrevistas.

Sin embargo, Eduin Caz hizo saber a través de sus redes sociales que se había arrepentido de ello, debido a que no le hicieron preguntas que estuvieran a la altura, y se quejó especialmente de una periodista que quiso saber lo que le había pedido a Santa Claus.

¿A Eduin Caz no le gusta la Navidad?

“Iba a convivir con los camaradas y dije pues vamos a hacer unas entrevistas ahí, y no’mbre luego que puras pendejadas preguntan”, declaró Eduin Caz en una transmisión en vivo.

Y agregó: “Me pregunta una reportera: ‘¿qué te va a traer Santa Claus?’, no sea mamona señora ¿cómo que qué me va a traer Santa Claus?, más que pura v$%& no ve que me he portado mal todo el año, yo nunca me porto bien”.

Algunos usuarios han considerado que las quejas de Eduin Caz son absurdas, ya que si le preguntan directamente temas más personales se enojan, y tomando en cuenta que estamos en diciembre, no tiene nada de malo que le pregunten algo relacionado a las fiestas navideñas.

Eduin Caz en contra de la prensa otra vez pic.twitter.com/fuqzIDlwqy — señora chisma (@sritachisma) December 7, 2023

También recordaron cuando el cantante era mucho más humilde y siempre tenía tiempo para hablar con la prensa, era muy respetuoso con ellos. Aparte, de qué pareció presumir de su mal comportamiento, cuando antes se la pasaba diciendo que no creyeran en las cosas “malas” que se decían sobre él.